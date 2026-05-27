AUH junio 2026: cuánto se cobra con aumento y Tarjeta Alimentar actualizada

La Asignación Universal por Hijo vuelve a estar en el centro de las consultas de junio, un mes clave para millones de familias que necesitan saber cuánto dinero tendrán disponible, cuándo se acredita el pago y qué extras pueden sumarse en la misma cuenta. Este período llega con una combinación importante: aumento mensual de la AUH y montos actualizados de la Tarjeta Alimentar.

El pago de junio 2026 se ordena por terminación de DNI y mantiene el esquema habitual de ANSES: se deposita el 80% de la prestación y se retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. Por eso, el monto bruto no coincide con el dinero que efectivamente se acredita cada mes.

AUH en junio: el monto que se deposita por hijo

Con la actualización mensual por movilidad, la AUH de junio 2026 se ubica en torno a los $144.560 brutos por hijo. De ese total, ANSES deposita aproximadamente $115.650 por hijo, mientras que el 20% queda retenido hasta que se presente la Libreta correspondiente.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el valor es más alto y también se aplica la misma lógica: se paga el 80% cada mes y se reserva el 20% para el complemento anual. Este punto es importante porque muchas familias calculan el ingreso total sin considerar la retención.

Prestación Monto bruto aproximado Cobro mensual aproximado AUH por hijo $144.560 $115.650 Asignación por Embarazo $144.560 $115.650 AUH con discapacidad Actualiza por movilidad Se cobra el 80%

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio 2026

La Tarjeta Alimentar llega a junio con los montos actualizados desde mayo, luego de una suba del 38,3%. Esto significa que no hay un nuevo aumento extra en junio, pero sí se pagan los valores reforzados que ya quedaron vigentes para los titulares alcanzados por el beneficio.

Los montos de la Prestación Alimentar para junio son:

Familias con un hijo o titulares de Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este extra se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH. No requiere inscripción adicional: se asigna de manera automática si la persona cumple con los requisitos establecidos.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y Alimentar

Al sumar la AUH de bolsillo y la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual cambia según la cantidad de hijos. Una familia con un hijo puede cobrar alrededor de $187.900; con dos hijos, cerca de $344.599; y con tres hijos, aproximadamente $496.375, siempre considerando los montos generales y sin otros descuentos o complementos particulares.

Estos valores pueden variar si existen liquidaciones pendientes, ajustes, retenciones, embargos, cambios en el grupo familiar o pagos acumulados. Por eso, la referencia más precisa para cada titular sigue siendo la consulta en mi ANSES.

Calendario AUH junio 2026 por terminación de DNI

El cronograma de ANSES para AUH en junio 2026 se organiza por terminación de documento. Las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

lunes 8 de junio. DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

martes 9 de junio. DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

miércoles 10 de junio. DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

jueves 11 de junio. DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

viernes 12 de junio. DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

martes 16 de junio. DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

miércoles 17 de junio. DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

jueves 18 de junio. DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

viernes 19 de junio. DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Libreta AUH: el trámite que habilita el 20% retenido

La Libreta AUH es obligatoria para acreditar escolaridad, vacunación y controles de salud. Su presentación permite cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene todos los meses y también es una condición clave para mantener regularizada la prestación.

Antes de la fecha de cobro, conviene revisar en mi ANSES la sección Hijos > Mis Asignaciones. Allí se puede verificar la liquidación, el banco de cobro, la fecha asignada y si corresponde el pago de la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de junio.