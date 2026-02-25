Cuenta DNI en Marzo 2026: Todos los Descuentos, Vuelta al Cole y Nuevos Topes de Reintegro

Marzo de 2026 llega con un desafío clave para el bolsillo de las familias bonaerenses: el inicio del ciclo lectivo. Ante este escenario, el Banco Provincia ha renovado su estrategia de beneficios con fuertes descuentos en el rubro escolar, indumentaria y tecnología, manteniendo a su vez los reintegros clásicos en alimentos que miles de usuarios utilizan para combatir la inflación.

Si sos usuario de la billetera digital más usada de la Provincia de Buenos Aires, es fundamental que conozcas el calendario exacto y los nuevos topes de reintegro para no perderte ningún ahorro. A continuación, analizamos a fondo cada beneficio vigente para este mes.

Especial Vuelta a Clases 2026: Ahorros en Útiles e Indumentaria

La gran novedad de este mes es el paquete de medidas enfocado en el retorno a las aulas. Según los últimos anuncios oficiales, la banca pública bonaerense ha desplegado una serie de promociones agresivas que estarán vigentes durante las primeras semanas de marzo.

Jueves de Ahorro Escolar: Hasta el 12 de marzo , los días jueves serán clave. Se podrá acceder a descuentos del 20% al 30% en indumentaria, casas de deportes y uniformes escolares.

Hasta el , los días jueves serán clave. Se podrá acceder a descuentos del 20% al 30% en indumentaria, casas de deportes y uniformes escolares. Librerías y Jugueterías: Para la compra de manuales y útiles, hay beneficios especiales. Las librerías de texto ofrecen un 10% de ahorro sin tope de reintegro , una ventaja crucial dado el alto costo de los libros escolares este año.

Para la compra de manuales y útiles, hay beneficios especiales. Las librerías de texto ofrecen un , una ventaja crucial dado el alto costo de los libros escolares este año. Financiación sin interés: Un punto fuerte de esta campaña 2026 es la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos de rubros seleccionados (indumentaria, calzado, mochilas) pagando con tarjetas de crédito asociadas a la app.

Comercios de Barrio y Alimentos: Cambios en la Estrategia

Para el consumo cotidiano, Cuenta DNI mantiene su esquema de apoyo al comercio local, aunque con algunas modificaciones operativas que se vienen implementando desde el verano de 2026.

Carnicerías, Granjas y Pescaderías

Atención a este punto: durante el inicio de 2026, el beneficio exclusivo de los sábados para carnicerías se ha integrado en varias ocasiones a la promoción general de Comercios de Cercanía. Para marzo, se destaca el descuento de los días viernes, donde las carnicerías adheridas participan del 20% de ahorro con un tope unificado.

Recomendación de experto: Verificá siempre en la app si tu carnicería de confianza aplica el beneficio de los viernes o si Banco Provincia lanza un “Especial Sábados” sorpresa a mitad de mes, algo común en fechas patrias o festivas.

Ferias y Mercados Bonaerenses: El Mayor Ahorro

Este sigue siendo el beneficio estrella para maximizar el rendimiento del sueldo. La promoción ofrece un 40% de descuento todos los días en los puestos adheridos a las Ferias y Mercados Bonaerenses. Es ideal para la compra de frutas, verduras y productos frescos directos del productor.

El tope de reintegro aquí es de $6.000 por semana y por persona, lo que permite un ahorro mensual acumulado muy significativo si se planifica la compra semanalmente.

Tabla Comparativa de Beneficios Marzo 2026

Para facilitar tu organización financiera, hemos recopilado los datos duros en esta tabla resumen. Tené en cuenta los días de vigencia para no ir al comercio el día equivocado.

Rubro Día de Vigencia Descuento Tope de Reintegro Ferias y Mercados Todos los días 40% $6.000 / semana Universidades Todos los días 40% $6.000 / semana Comercios de Barrio Viernes 20% $5.000 / semana (aprox.) Especial Vuelta al Cole Jueves (hasta 12/03) 20% – 30% Sin tope / Varía según tarjeta Librerías de Texto Lunes y Martes 10% Sin tope de reintegro Supermercados Fechas especiales* 20% Según promo vigente

*Las fechas de supermercados suelen anunciarse pocos días antes; revisá las notificaciones de tu app.

Universidades y Jóvenes: Segmentos Clave

Con el regreso a la actividad académica en las universidades públicas de la Provincia (UNLP, UNICEN, UNM, entre otras), se reactiva con fuerza el descuento en Comercios de Universidades.

Este beneficio del 40% de ahorro aplica en buffets, fotocopiadoras y kioscos dentro de las instituciones adheridas. Es una herramienta vital para el bolsillo del estudiante, permitiendo descontar casi la mitad del costo en almuerzos y apuntes. El tope semanal se mantiene en $6.000 por persona, renovándose cada lunes.

Recomendaciones

Para cerrar, una recomendación práctica. Muchas veces los usuarios pierden reintegros por no alcanzar el consumo mínimo o pasarse del tope. Recordá que los topes son por persona y por semana (en la mayoría de los casos), no por mes. Si en tu familia hay dos usuarios de Cuenta DNI, pueden duplicar el ahorro dividiendo las compras.

Marzo 2026 se presenta como un mes donde la planificación será la mejor aliada contra los precios. Mantené tu aplicación actualizada a la última versión para asegurar el correcto funcionamiento de los pagos QR y evitar demoras en las cajas.