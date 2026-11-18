Los usuarios bonaerenses que quieran intervenir en la discusión sobre las próximas tarifas eléctricas tienen una ventana concreta para inscribirse. La convocatoria provincial contempla tanto a quienes deseen seguir la audiencia como a quienes quieran exponer su posición sobre el servicio.

El procedimiento se vincula con la Revisión Tarifaria Integral de la distribución de energía eléctrica, que definirá criterios para los próximos años. Por eso, además de los precios, estarán en discusión la calidad del suministro, las inversiones y las condiciones de acceso a la tarifa social.

La inscripción comenzó este miércoles 18 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial. Pero hay otra fecha que importa especialmente para no quedarse afuera del registro.

La fecha límite para anotarse a la audiencia de luz

La Resolución 827/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia establece que el período de inscripción y consulta de la documentación se extiende desde las 00:00 del 18 de noviembre hasta las 23:59 del jueves 10 de diciembre de 2026.

La audiencia pública está prevista para el miércoles 16 de diciembre. Es decir, el cierre de inscripción ocurre seis días antes de la instancia de participación. Quienes estén interesados no deberían confundir la fecha de la audiencia con el último día para registrarse.

Dónde consultar la documentación y registrarse

La Provincia habilitó el sitio oficial Ministerio Abierto — Audiencias Públicas para consultar la convocatoria, tomar vista de la documentación y realizar la inscripción correspondiente.

La normativa distingue dos modalidades de participación: participante oyente y participante expositor. La primera está orientada a quienes desean seguir el tratamiento del tema; la segunda, a quienes buscan intervenir y presentar una posición. Antes de completar cualquier formulario, conviene revisar las condiciones y la documentación publicada para cada modalidad.

La información oficial está disponible también en el comunicado del Ministerio de Infraestructura bonaerense. Si la plataforma muestra requisitos adicionales, deben tomarse de allí y no de mensajes informales o publicaciones de redes sociales.

Qué cuestiones pueden plantear los usuarios

La revisión abarca varios componentes de la prestación del servicio eléctrico provincial. Entre ellos se encuentran la estructura de las categorías tarifarias, el reconocimiento de costos de distribución, los planes obligatorios de inversión y las reglas de calidad del servicio.

También está contemplada la definición de una categoría de tarifa social que atienda la posibilidad de pago de los sectores de menores ingresos, además de nuevos parámetros y penalidades vinculados con el desempeño de las distribuidoras.

Para preparar una intervención puede resultar útil identificar el problema concreto que se quiere exponer: cortes reiterados, tensión deficiente, costos de distribución, condiciones para pequeños comercios o dificultades de acceso a beneficios. Una exposición basada en hechos verificables y en el alcance de la audiencia ayuda a que el planteo sea más claro.

¿La convocatoria confirma un aumento de luz?

No. La apertura de la inscripción no constituye por sí misma la aprobación de un nuevo cuadro tarifario ni determina un porcentaje de aumento. Es una etapa del procedimiento de revisión y participación pública.

La audiencia analizará propuestas para el próximo período quinquenal y la continuidad de la transición tarifaria. Las decisiones concretas sobre valores y fechas de aplicación deberán conocerse mediante las resoluciones posteriores que correspondan.

Para conocer el contexto general de la convocatoria, INFOZONA ya publicó qué aspectos del próximo cuadro tarifario se discutirán en Provincia. El dato operativo para quienes quieran participar ahora es el plazo: la inscripción termina el 10 de diciembre a las 23:59, antes de la audiencia del día 16.