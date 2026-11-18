Quienes utilizan la línea 71 para moverse entre el norte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires tendrán que prestar atención a una reorganización de sus servicios. La Secretaría de Transporte de la Nación anunció una adecuación oficial que alcanza tanto a recorridos habituales como a viajes más cortos pensados para los horarios de mayor demanda.

El cambio fue comunicado el martes 17 de noviembre de 2026 y se encuadra en el procedimiento de la Resolución 55/2026. No se trata de una eliminación general de la línea ni de un aumento tarifario: la medida modifica calles de circulación en un sector y autoriza nuevas variantes de servicio.

La novedad puede resultar especialmente relevante para pasajeros que viajan hacia Villa Adelina, Villa Urquiza, Chacarita y Plaza Miserere, aunque el efecto concreto depende del ramal y del sentido del trayecto. La información oficial distingue dos tipos de modificaciones.

Qué cambia en los recorridos A y C de la línea 71

La Secretaría de Transporte autorizó una adecuación de los recorridos A y C en sentido hacia Plaza Miserere, específicamente en las inmediaciones del paso bajo nivel de la avenida Dr. Ricardo Balbín.

Según el comunicado oficial, el nuevo trazado de regreso circulará por Paroissien, Dr. Rómulo Naón y Manzanares, continuará por la avenida Dr. Ricardo Balbín, retomará Dr. Rómulo Naón y seguirá por la avenida Crisólogo Larralde hasta completar el trayecto habitual hacia Plaza Miserere.

El objetivo declarado por el organismo nacional es mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial en ese entorno. Para los pasajeros, lo importante será comprobar si la parada que utilizan en el sentido de regreso continúa formando parte del itinerario autorizado.

Los viajes de ida hacia Villa Adelina no presentan modificaciones, de acuerdo con la información difundida por Transporte. Esta distinción evita confundir una modificación de sentido con un cambio integral de ambos trayectos.

Los nuevos servicios cortos entre Chacarita, Villa Urquiza y Villa Adelina

La segunda parte de la medida corresponde al recorrido B. Se incorporarán dos servicios fraccionados, es decir, viajes que no realizan necesariamente todo el itinerario de punta a punta.

Las cabeceras de estos servicios estarán en Chacarita y Villa Urquiza, con destino a la estación Villa Adelina. El organismo informó que funcionarán de lunes a viernes durante las franjas horarias de mayor demanda.

Este esquema busca reforzar conexiones con centros de transbordo y ofrecer alternativas a quienes se desplazan en los sectores más utilizados de la traza. Para un usuario que necesita viajar solo hasta una de esas cabeceras, un servicio corto puede ser útil; para quien continúa más lejos, será importante revisar el destino indicado antes de subir.

¿Habrá menos colectivos o cambiarán las frecuencias?

La autorización establece que los servicios fraccionados podrán representar hasta el 25% del total de los despachos diarios autorizados del recorrido B. Ese porcentaje es un máximo permitido, no una confirmación de que exactamente uno de cada cuatro colectivos vaya a circular con el nuevo esquema desde el primer día.

La Secretaría de Transporte aclaró además que la implementación no modifica la cantidad máxima ni mínima de unidades habilitadas para la línea.

La empresa operadora deberá garantizar las frecuencias mínimas reglamentarias de los tres recorridos, incluso cuando estén funcionando los servicios fraccionados. Por eso, la autorización de viajes cortos no equivale por sí sola a una reducción oficial de las frecuencias exigidas.

Qué conviene revisar antes de viajar

La comunicación oficial anuncia la autorización de los cambios, pero no establece en el texto una fecha y hora concreta de comienzo operativo de cada servicio. Por lo tanto, no corresponde asegurar que todos los nuevos trayectos ya están funcionando en la calle este miércoles.

Si viajás habitualmente en la línea 71, conviene tener en cuenta tres cuestiones:

Sentido del viaje: las modificaciones de calles de los ramales A y C afectan el regreso hacia Plaza Miserere, no la ida a Villa Adelina.

las modificaciones de calles de los ramales A y C afectan el regreso hacia Plaza Miserere, no la ida a Villa Adelina. Destino del colectivo: los nuevos servicios fraccionados del B tendrán cabeceras específicas, de modo que no todos necesariamente completarán el recorrido habitual.

los nuevos servicios fraccionados del B tendrán cabeceras específicas, de modo que no todos necesariamente completarán el recorrido habitual. Parada y horarios: verificá el itinerario actualizado y la identificación del servicio antes de organizar una combinación o un viaje con horario ajustado.

La comunicación oficial de la Secretaría de Transporte incluye acceso a los recorridos autorizados y a un mapa interactivo para consultar las trazas. Es la referencia más adecuada para verificar las calles exactas, especialmente en el sector de avenida Balbín donde se autorizó el cambio.

Para quienes utilizan otros medios de transporte en el AMBA durante el próximo fin de semana largo, INFOZONA también informó sobre los cortes previstos en la línea Mitre entre el 21 y el 23 de noviembre, una situación diferente que puede afectar las combinaciones habituales.