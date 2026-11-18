Este miércoles 18 de noviembre de 2026, Cuenta DNI mantiene vigentes descuentos clave en comercios de cercanía, ferias, farmacias, universidades y marcas seleccionadas.

La billetera digital del Banco Provincia, que ya reúne a más de 10 millones de usuarios, sostiene en noviembre su esquema de reintegros semanales y mensuales. A continuación, repasamos los beneficios disponibles hoy miércoles y el detalle completo para planificar tus consumos del resto de la semana.

Descuentos disponibles hoy miércoles 18 de noviembre

Durante toda la jornada de este miércoles, podés aprovechar los siguientes ahorros pagando con la aplicación:

Comercios de cercanía: 20% de descuento (aplica de lunes a viernes) con un tope de $6.000 por semana , que se alcanza con un consumo total de $30.000.

(aplica de lunes a viernes) con un , que se alcanza con un consumo total de $30.000. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento (disponible los miércoles y jueves) sin tope de reintegro .

(disponible los miércoles y jueves) . Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000).

todos los días, con un (se alcanza con un ticket de $15.000). Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos dentro de casas de estudio, con un tope de $6.000 por semana (consumo de $15.000).

Marcas destacadas y cuotas sin interés todos los días

Además de los rubros diarios, la aplicación ofrece beneficios especiales que podés utilizar hoy mismo y durante todo el mes:

Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $15.000 por mes en locales de Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park .

con un en locales de . Cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando con QR desde la app con tarjetas de crédito vinculadas (también aplica a tarjetas físicas emitidas por la entidad).

Promociones de jueves y viernes: especial Mostaza y farmacias

Si estás organizando tus compras o salidas para los próximos días hábiles, estos son los beneficios que se activan hacia el cierre de la semana:

Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales ) y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC (tope de $15.000 semanales ).

pagando con dinero en cuenta (tope de ) y/o pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC (tope de ). Farmacias y perfumerías (jueves): Continúa el 10% de ahorro sin tope de reintegro.

Beneficios para el fin de semana y otros rubros del mes

Para quienes dejan las compras grandes o las salidas para sábado, domingo o inicio de semana, el cronograma de noviembre incluye: