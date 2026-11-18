Este miércoles 18 de noviembre de 2026, Cuenta DNI mantiene vigentes descuentos clave en comercios de cercanía, ferias, farmacias, universidades y marcas seleccionadas.
La billetera digital del Banco Provincia, que ya reúne a más de 10 millones de usuarios, sostiene en noviembre su esquema de reintegros semanales y mensuales. A continuación, repasamos los beneficios disponibles hoy miércoles y el detalle completo para planificar tus consumos del resto de la semana.
Compras en Provincia: desde el sábado será obligatorio un dato en tickets y facturas
Descuentos disponibles hoy miércoles 18 de noviembre
Durante toda la jornada de este miércoles, podés aprovechar los siguientes ahorros pagando con la aplicación:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento (aplica de lunes a viernes) con un tope de $6.000 por semana, que se alcanza con un consumo total de $30.000.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento (disponible los miércoles y jueves) sin tope de reintegro.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales (se alcanza con un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos dentro de casas de estudio, con un tope de $6.000 por semana (consumo de $15.000).
Marcas destacadas y cuotas sin interés todos los días
Además de los rubros diarios, la aplicación ofrece beneficios especiales que podés utilizar hoy mismo y durante todo el mes:
- Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $15.000 por mes en locales de Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.
- Cuotas sin interés: Hasta 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando con QR desde la app con tarjetas de crédito vinculadas (también aplica a tarjetas físicas emitidas por la entidad).
Promociones de jueves y viernes: especial Mostaza y farmacias
Si estás organizando tus compras o salidas para los próximos días hábiles, estos son los beneficios que se activan hacia el cierre de la semana:
- Especial en Mostaza (jueves y viernes): 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC (tope de $15.000 semanales).
- Farmacias y perfumerías (jueves): Continúa el 10% de ahorro sin tope de reintegro.
Beneficios para el fin de semana y otros rubros del mes
Para quienes dejan las compras grandes o las salidas para sábado, domingo o inicio de semana, el cronograma de noviembre incluye:
Después de las lluvias, ¿qué nos espera este miércoles en la Provincia de Buenos Aires?
- Gastronomía y YPF Full (sábados y domingos): 25% de descuento en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana en cada rubro (se alcanza con $32.000 en consumos).
- Pet shops y veterinarias (sábados): 30% de ahorro con un tope semanal de $8.000 por persona (se alcanza gastando $26.600).
- Supermercados y librerías: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas y 10% sin tope en librerías de texto los lunes y martes.