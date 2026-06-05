Juntan firmas para echar del colegio al alumno que agredió brutalmente a un profesor en tandil

La conmoción por la brutal agresión a un profesor de música en Tandil sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: comenzó a circular una petición pública que reclama que el alumno señalado por el ataque sea expulsado del Colegio San José. El pedido aparece en medio de un clima de fuerte preocupación entre docentes, familias y estudiantes, mientras el caso avanza en la Justicia y la comunidad educativa exige respuestas concretas.

La petición que pide la expulsión del alumno

La solicitud fue publicada en Change.org bajo el título “Solicitar la expulsión de F.R. del Colegio San José”. Aunque la petición menciona al estudiante por su nombre, se trata de un adolescente de 17 años, por lo que el tratamiento público del caso exige especial cuidado. En el texto, los impulsores sostienen que la institución debe garantizar un entorno seguro y que la agresión al docente no puede quedar sin consecuencias disciplinarias.

La campaña busca es que el colegio adopte una medida ejemplar frente a un episodio que, según los firmantes, puso en riesgo no solo al profesor atacado, sino también al resto de la comunidad escolar.

El alumno agresor práctica boxeo

La situación sumó además un fuerte debate por fuera del colegio: el joven apuntado como agresor practica boxeo y figura en competencias amateur regionales, un dato que generó nuevas preguntas por la gravedad de las lesiones sufridas por el docente. En ese contexto, también se espera conocer si las autoridades o entidades vinculadas al deporte adoptarán alguna sanción deportiva, aunque por ahora no trascendió una medida oficial.

Qué se sabe del ataque en el Colegio San José

El hecho ocurrió el lunes 1° de junio, cerca de las 11, dentro de un aula del Colegio San José de Tandil, ubicado sobre calle Chacabuco. La víctima es Gastón Maximiliano Valdez, docente de música de 37 años, quien debió ser internado e intervenido quirúrgicamente tras ser brutalmente golpeado por el alumno.

De acuerdo con la información difundida sobre la causa, el episodio habría comenzado cuando un alumno arrojó una silla en el salón. El profesor intervino para ordenar la situación y, en medio de ese momento, se produjo la agresión. El docente sufrió fractura de mandíbula, fractura de pómulo y una fractura de cráneo parietal izquierdo, lesiones consideradas graves.

El caso quedó bajo investigación de la UFI N°12 de Tandil, a cargo del fiscal Damián Borean, en una causa por lesiones graves. Además, se informó que el estudiante fue suspendido por diez días mientras la institución y las autoridades analizan los pasos a seguir.

El reclamo ya superó el caso individual

La agresión generó una fuerte reacción en Tandil. Más de mil personas participaron de una movilización en la ciudad para acompañar al docente y reclamar medidas frente a la violencia en las escuelas. El pedido no se limitó al Colegio San José: docentes, estudiantes y sindicatos reclamaron protocolos claros, equipos de orientación, acompañamiento institucional y medidas de resguardo para trabajadores de la educación.

Entre los principales reclamos que se instalaron tras el ataque aparecen:

Intervención inmediata ante hechos de violencia en escuelas públicas y privadas.

ante hechos de violencia en escuelas públicas y privadas. Mayor presencia de equipos de orientación escolar para abordar situaciones complejas.

para abordar situaciones complejas. Espacios de contención para docentes, alumnos y familias afectadas.

para docentes, alumnos y familias afectadas. Protocolos visibles y aplicables frente a agresiones dentro de las aulas.

frente a agresiones dentro de las aulas. Articulación entre educación, salud laboral y organismos de protección para prevenir nuevos episodios.

El debate que se abre en Tandil

El pedido de expulsión refleja una parte del malestar social, pero también abre una discusión sensible: cómo debe actuar una institución educativa cuando el agresor es menor de edad y el hecho investigado reviste gravedad. La comunidad reclama seguridad y sanciones, mientras el sistema educativo debe compatibilizar medidas disciplinarias, resguardo de la víctima, acompañamiento institucional y garantías propias del régimen aplicable a adolescentes.

El Colegio San José repudió públicamente el ataque y expresó su acompañamiento al docente. Sin embargo, el caso ya excedió el comunicado institucional: la agresión dejó instalada una demanda más amplia en Tandil sobre convivencia escolar, autoridad docente y prevención de la violencia dentro de las aulas.

Mientras Gastón Valdez continúa recuperándose, la causa judicial sigue su curso y la comunidad educativa espera definiciones. La petición por la expulsión del alumno muestra hasta qué punto el episodio golpeó a Tandil y convirtió un hecho ocurrido dentro de un aula en un reclamo público por seguridad, respeto y respuestas urgentes en las escuelas.