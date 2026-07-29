Tragedia aérea en san juan: entre las víctimas fatales hay un piloto de general belgrano

Una profunda conmoción atraviesa al país tras el trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles en la provincia de San Juan, donde un helicóptero que participaba de un operativo vinculado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego se precipitó a tierra en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, provocando la muerte de sus siete ocupantes.

Entre las víctimas fatales se encuentra Matías Valenzuela, piloto oriundo de la ciudad bonaerense de General Belgrano, quien estaba al mando de la aeronave al momento del siniestro.

El helicóptero, un Bell 407 contratado por la Agencia Federal de Emergencias, había despegado desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil para participar de una jornada de capacitación. Posteriormente, tenía previsto trasladarse a la provincia de La Rioja para sumarse al combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito.

Según la información oficial disponible hasta el momento, el último contacto con la aeronave se registró alrededor de las 10:26. Minutos después se perdió toda comunicación, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda. Finalmente, otra aeronave logró localizar los restos del helicóptero en una zona de difícil acceso próxima al Parque Provincial Ischigualasto, donde se confirmó el fatal desenlace.

Además de Matías Valenzuela, fallecieron el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.

La tragedia enluta especialmente a la comunidad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, de donde era oriundo Matías Valenzuela, un piloto con experiencia en operaciones aéreas de emergencia y combate de incendios forestales.

Las autoridades nacionales y provinciales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Si bien por el momento no existe una hipótesis oficial, se analizarán las condiciones meteorológicas, el estado de la aeronave y las comunicaciones mantenidas antes de perderse el contacto.

El siniestro representa uno de los episodios más trágicos registrados en los últimos años durante operaciones vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y generó un profundo pesar entre las fuerzas de seguridad, organismos de protección civil y brigadistas que trabajan diariamente en la prevención y combate de incendios forestales.