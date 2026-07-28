Paritaria de Comercio: con aumento del 5,7% y bonos, cuál es el sueldo por categoría en agosto

Si querés saber de cuánto será tu próximo recibo de sueldo, la FAECYS y las cámaras del sector cerraron el nuevo acuerdo paritario para empleados de comercio.

El entendimiento establece un incremento trimestral, la continuidad de la suma fija y la acreditación de un bono extraordinario de $50.000.

Cómo se liquida el aumento del 5,7% y los bonos adicionales

El reajuste salarial contempla un 5,7% de suba acumulada para el trimestre julio-septiembre de 2026, distribuido en tres tramos iguales del 1,9% mensual.

Además, se abonará un bono de $50.000 en dos cuotas de $25.000 (junto a los haberes de julio y agosto) y se mantendrá vigente la suma fija de $120.000 acordada en la paritaria anterior.

Escala salarial aproximada: cuánto se cobra en agosto según la categoría

Con la primera cuota del 1,9% de aumento más la suma fija de $120.000, los sueldos básicos estimados para jornada completa —sin incluir adicionales por antigüedad o presentismo— quedan configurados de la siguiente manera:

Maestranza: Categoría A $1.257.023 | Categoría B $1.260.293 | Categoría C $1.271.751 .

Categoría A | Categoría B | Categoría C . Administrativos: Categoría A $1.269.299 | Categoría B $1.274.213 | Categoría C $1.279.120 | Categoría D $1.293.854 | Categoría E $1.306.134 | Categoría F $1.324.134 .

Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | Categoría E | Categoría F . Cajeros: Categoría A $1.273.389 | Categoría B $1.279.120 | Categoría C $1.286.486 .

Categoría A | Categoría B | Categoría C . Vendedores: Categoría A $1.273.389 | Categoría B $1.297.947 | Categoría C $1.306.134 | Categoría D $1.324.134.

Próximas ramas en negociar y fecha de la cláusula de revisión

Tras cerrar la rama general (CCT 130/75), el gremio activará las mesas paritarias para los sectores de call center, cerealeras y turismo, buscando replicar el mismo porcentaje de incremento.

Por otra parte, se fijó una cláusula de revisión para el mes de octubre, cuando las partes volverán a reunirse para evaluar la inflación y definir el tramo final del año.

Claves del acuerdo: vigencia y homologación de la Secretaría de Trabajo

El entendimiento tiene vigencia retroactiva desde el 1 de julio y la conducción sindical espera la pronta homologación oficial del Ministerio de Capital Humano para su aplicación efectiva.

Cabe remarcar que los montos pactados fijan el piso del salario mínimo convencional, resguardando el poder adquisitivo en el marco de la paritaria 2026-2027.