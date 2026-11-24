Tras el fin de semana largo, la provincia de Buenos Aires transita los últimos días de noviembre con un progresivo ascenso de las temperaturas que anticipa condiciones prácticamente veraniegas, aunque hacia el próximo fin de semana podría regresar la inestabilidad.

Para este martes 24 de noviembre se espera una jornada agradable en buena parte del interior bonaerense, con predominio del sol, nubosidad variable según la región y temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 y los 30 grados.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas serán diferentes en sectores de la costa atlántica, donde rige una alerta por fuertes vientos.

Alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para sectores costeros comprendidos entre General Lavalle y Tres Arroyos, además de Carmen de Patagones.

Se prevén vientos provenientes del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. La advertencia comprende las horas de la mañana, la tarde y hasta las 21 de este martes. TN+1

Cómo estará el tiempo durante la semana

El pronóstico extendido anticipa varios días de buenas condiciones meteorológicas en amplios sectores del interior bonaerense, con temperaturas en ascenso.

Miércoles 25: predominio del sol, amanecer fresco y máximas cercanas a los 28 grados.

predominio del sol, amanecer fresco y máximas cercanas a los 28 grados. Jueves 26: jornada soleada y cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 29 grados.

jornada soleada y cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 29 grados. Viernes 27: marcado ascenso térmico, con máximas de hasta 34 grados en sectores del interior provincial.

marcado ascenso térmico, con máximas de hasta 34 grados en sectores del interior provincial. Sábado 28: ambiente caluroso, con registros de hasta 35 grados y probabilidad de tormentas aisladas.

ambiente caluroso, con registros de hasta 35 grados y probabilidad de tormentas aisladas. Domingo 29: persistirían las elevadas temperaturas, aunque con posibilidades de nuevas precipitaciones y tormentas.

Noviembre se despide con temperaturas veraniegas

De esta manera, la última semana de noviembre estará caracterizada por el regreso del calor, con jornadas que invitarán a disfrutar de actividades al aire libre, especialmente entre miércoles y viernes.

No obstante, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas desmejoren durante el último fin de semana del mes.

Con el verano cada vez más cerca, faltan apenas 31 días para Navidad y 37 días para que finalice el 2026.