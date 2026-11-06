Cierre de 72 Registros del Automotor: el Gobierno fijó un plazo de 60 días para reasignar todos los trámites

Si tenés que transferir un vehículo, radicar un trámite o iniciar un crédito prendario, se vienen cambios profundos en la atención registral de todo el país.

A través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, oficializada en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el cierre operativo de 72 Registros del Automotor.

Plazo de 60 días hábiles y reasignación de trámites en curso

La medida establece un límite de 60 días hábiles para concretar el cierre definitivo de 67 sedes y de otras 5 delegaciones suprimidas previamente.

Durante este período, la Dirección Nacional (DNRPA) redistribuirá todos los legajos y dominios hacia las oficinas seccionales que permanezcan abiertas.

El objetivo oficial es garantizar la continuidad de las gestiones en marcha sin interrumpir los trámites de los usuarios.

Más funciones y competencias para las sedes que siguen activas

Las oficinas que continúen operativas absorberán la demanda y sumarán nuevas facultades de inscripción.

Trámites alcanzados: automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial.

automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial. Créditos y garantías: inscripción de prendas sobre bienes muebles no registrables.

inscripción de prendas sobre bienes muebles no registrables. Encargados titulares: conservarán su cargo y ampliarán su alcance a la nueva denominación registral.

Plan de Digitalización y Reorganización del Sistema Registral

La reestructuración forma parte del Plan Nacional de Digitalización del Sistema Registral Automotor, impulsado desde julio de este año.

Desde la cartera de Justicia señalaron que la concentración busca generar esquemas de gestión simplificados y más eficientes.

Con la unificación de dependencias, se pretende fortalecer la atención al ciudadano y reducir costos operativos.

Alcance nacional: las 16 jurisdicciones afectadas por los cierres

La clausura de sedes registrales y de maquinaria agrícola se distribuye en 16 provincias y la Capital Federal: