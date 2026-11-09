La mujer que hizo llorar al papa: una historia de abandono, amor y esperanza que conmovió a todos

Tiene 78 años, nació con parálisis cerebral y sufrió el abandono de su madre cuando era niña. Después de una vida marcada por enormes dificultades, encontró en el Cottolengo Don Orione el hogar que tanto necesitaba.

Este lunes 9 de noviembre, frente al papa León XIV, compartió su historia de vida y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del Pontífice a la Argentina.

Hay historias que no necesitan grandes acontecimientos para conmover. Basta con que alguien encuentre el valor de contarlas y que del otro lado haya una persona dispuesta a escuchar.

Eso fue lo que ocurrió este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer de 78 años tomó la palabra frente al papa León XIV y consiguió emocionar profundamente al Sumo Pontífice.

Su nombre es Marta Griselda Torres. Nació en María Grande, una pequeña localidad de Entre Ríos, y desde su nacimiento convive con una parálisis cerebral que le impide caminar y afecta gravemente su visión.

Pero detrás de su discapacidad existe una historia de abandono, dolor, perseverancia y, finalmente, del descubrimiento de un lugar donde sentirse verdaderamente querida.

Una infancia marcada por el abandono

Frente al Papa y ante numerosas personas que participaban del encuentro, Marta comenzó a reconstruir algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Contó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, cuando todavía era una niña. Aquella mujer se marchó de su casa y nunca regresó. Desde entonces, su padre y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

Marta recordó especialmente a uno de sus hermanos, Rolando, quien la llevaba en brazos hasta el río durante su infancia, un gesto sencillo que permaneció grabado en su memoria.

Con el paso de los años llegaron las internaciones, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos médicos y la necesidad de encontrar una institución que pudiera brindarle la asistencia que necesitaba.

Sin embargo, aquella búsqueda no resultó sencilla. Durante mucho tiempo pasó por diferentes lugares sin conseguir la estabilidad y la contención que buscaba.

Y junto con las dificultades físicas apareció otro sufrimiento: sentirse rechazada y no encontrar un sitio al que pudiera llamar hogar.

El lugar donde finalmente encontró una familia

Todo comenzó a cambiar cuando Marta llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada al acompañamiento y cuidado de personas con discapacidad.

Allí encontró mucho más que atención médica y asistencia cotidiana. Encontró personas que la escucharon, la acompañaron y le hicieron sentir que su vida tenía un valor inmenso.

Al recordar lo que significó su llegada a la institución, Marta pronunció una frase que resume toda su experiencia: “El Cottolengo para mí fue un faro de luz”.

Explicó que finalmente había encontrado un lugar donde fue recibida, alojada y querida. Después de tantos años de búsqueda, descubrió la tranquilidad de pertenecer a una comunidad. Y ese sentimiento de aceptación se transformó en una de las mayores alegrías de su vida.

El momento que emocionó al papa León XIV

Durante la visita del Pontífice a Claypole, Marta fue elegida para hablar en representación de quienes viven en el Cottolengo.

Con enorme emoción, compartió parte de su historia, agradeció la presencia de León XIV y le transmitió un mensaje que iba mucho más allá de su experiencia personal.

Quería que su testimonio sirviera para que otras personas con discapacidad, o que hubieran atravesado situaciones de abandono, supieran que merecen ser escuchadas, respetadas y queridas.

Marta también había logrado escribir un libro autobiográfico, en el que reunió sus recuerdos, sus dificultades y las experiencias que marcaron su vida. Y este lunes tuvo la oportunidad de entregárselo personalmente al Papa.

No fue simplemente un obsequio. Fue la entrega de su propia historia, de los momentos más dolorosos de su existencia y de la esperanza que consiguió recuperar.

León XIV escuchó atentamente sus palabras, visiblemente conmovido. Cuando Marta terminó de hablar, el Pontífice se acercó para saludarla y le expresó una frase que quedará entre los recuerdos más especiales de aquella jornada: “Su vida es un milagro de Dios”.

Luego le entregó un rosario bendecido como recuerdo de aquel encuentro.

Una visita que dejó mucho más que una imagen

La presencia del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione formó parte de las actividades desarrolladas durante su visita a la Argentina.

La institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad, recibió al Pontífice en medio de una jornada de profunda emoción. Hubo cantos, oraciones, encuentros con residentes y trabajadores, y numerosos gestos de afecto.

Sin embargo, entre todas las escenas vividas aquella mañana, el testimonio de Marta ocupó un lugar especial. Porque permitió visibilizar una realidad que muchas veces permanece lejos de la atención pública: la necesidad de garantizar a todas las personas con discapacidad no solamente asistencia y cuidados, sino también dignidad, autonomía, acompañamiento y oportunidades para desarrollar sus proyectos.

La mujer que encontró su lugar en el mundo

Marta Griselda Torres no necesitó grandes discursos para transmitir su mensaje. Le alcanzó con contar su vida.

Una vida que comenzó con enormes dificultades, que atravesó el dolor del abandono y que durante muchos años estuvo marcada por la búsqueda de un lugar donde sentirse parte.

Hoy, a los 78 años, vive en una institución que considera su hogar, escribió un libro y tuvo la posibilidad de compartir su historia frente al papa León XIV. Aquella mujer que alguna vez se sintió rechazada fue escuchada con atención y cariño por el Pontífice.