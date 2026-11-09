Rutas bonaerenses: detectaron 191 toneladas de carga ilegal y labraron 40 infracciones

Un operativo de fiscalización del transporte de cargas en la provincia de Buenos Aires dejó cifras que preocupan por la seguridad vial: 191 toneladas de carga irregular detectadas y 40 actas de infracción labradas durante controles a camiones en corredores estratégicos.

Los resultados fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense el 26 de octubre de 2026, por lo que se trata del balance de operativos recientes y no de un procedimiento realizado este lunes.

En qué rutas y localidades se hicieron los controles

Los agentes fiscalizaron vehículos en distintos puntos, entre ellos La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, el peaje Hudson y Dock Sud. También hubo retenes en las intersecciones de las rutas 6 y 3, 6 y 215 y sobre la ruta 205.

De acuerdo con el informe oficial, se controló a 262 transportistas. Las infracciones detectadas dieron lugar a sanciones y al retiro de la carga irregular de los corredores viales.

Qué riesgo representa el exceso de carga

Un camión sobrecargado puede necesitar mayor distancia de frenado y responder de manera diferente en curvas o maniobras de emergencia. Además, el peso por encima de lo permitido acelera el deterioro del pavimento, con consecuencias para otros vehículos que circulan por la misma ruta.

La Provincia informó que utiliza balanzas dinámicas para controlar pesos y prevenir riesgos. Estos dispositivos permiten fiscalizar vehículos de carga en corredores donde el tránsito pesado es habitual.

Qué informó el Ministerio de Transporte

El ministro Martín Marinucci señaló que el objetivo de los operativos es reducir la siniestralidad y evitar que el transporte fuera de norma ponga en riesgo a conductores y terceros.

El detalle de los procedimientos, los lugares fiscalizados y los resultados está publicado en el informe oficial del Ministerio de Transporte.