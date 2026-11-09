Cursos gratuitos en Provincia: inscripción abierta hasta el 14 de noviembre

La provincia de Buenos Aires mantiene abierta una convocatoria de capacitación para quienes buscan sumar herramientas de análisis y gestión. La oferta publicada por la Escuela de Gobierno incluye un curso de Evaluación de Políticas Públicas en modalidad virtual, con un plazo de inscripción informado hasta el 14 de noviembre.

Cuándo empieza y cómo se cursa

Según la agenda oficial, la propuesta se realiza junto con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y estará a cargo de Ariel Toscano. Las clases comienzan el lunes 16 de noviembre, de 17:00 a 19:00, y el programa tiene una duración de cuatro encuentros.

La modalidad anunciada es virtual, por lo que no exige trasladarse a una sede para participar de las clases. Antes de inscribirse conviene revisar en la convocatoria las condiciones de admisión, los cupos y la modalidad de acreditación.

Dónde encontrar el formulario de inscripción

La información y los enlaces de inscripción se publican en la sección Cursos de la Escuela de Gobierno bonaerense. Allí se detallan las propuestas vigentes, los docentes, la cantidad de clases y los plazos de cada actividad.

Es importante distinguir esta edición de otras capacitaciones con nombres parecidos que aparecen en el mismo listado y que tienen fechas de inicio y cierres de inscripción diferentes. La referencia para esta convocatoria es la edición que comienza el 16 de noviembre y cuya inscripción se anuncia hasta el 14.

Qué otras propuestas aparecen en la agenda

La página provincial también incluye actividades de formación en gobernanza migratoria, gestión pública y herramientas digitales, aunque algunas convocatorias ya cerraron. Quienes busquen otras opciones pueden consultar el calendario y verificar cuáles continúan abiertas.