Paritaria docente bonaerense: cuánto se estira el sueldo entre jornada simple, quinta hora y jornada completa

La paritaria docente bonaerense volvió a instalar una pregunta muy concreta: cuánto se estira el sueldo cuando cambia la carga horaria. La diferencia entre una jornada simple, la quinta hora o una jornada completa no es menor, y septiembre ofrece una foto bastante clara porque en ese recibo ya impacta el segundo tramo del último acuerdo.

En la Provincia de Buenos Aires, los salarios docentes siguen siendo uno de los temas más sensibles del calendario laboral. Y aunque el foco suele ponerse en el porcentaje del aumento, para miles de trabajadores la clave está en otra parte: ver cómo ese acuerdo se traduce en el bolsillo según el cargo y la modalidad.

Ver también: Cuándo cobran los docentes bonaerenses en septiembre y cómo quedaron los sueldos.

Qué aumento está vigente para septiembre

La propuesta salarial aceptada en julio contempló una suba acumulada del 7% calculada sobre los haberes de junio, distribuida en 5% desde julio y 2% adicional desde agosto. Por eso, los haberes que se cobran en septiembre —correspondientes a agosto— ya reflejan el esquema completo de ese acuerdo.

La carga horaria cambia de manera fuerte el salario de referencia dentro de la paritaria docente bonaerense.

Los valores de referencia difundidos por SUTEBA para cargos testigo con 10 años de antigüedad permiten comparar con bastante claridad cuánto se mueve cada modalidad de trabajo docente.

Cómo cambia el sueldo según la jornada

Tomando como base esos cargos testigo, la comparación para septiembre queda así:

Cargo de referencia Salario Maestro/a de grado – jornada simple $1.018.575 Maestro/a de grado + 5ª hora $1.268.805 Maestro/a de grado – jornada completa $2.037.149 Profesor/a – 20 módulos $1.380.137 Preceptor/a $885.901

La tabla muestra algo evidente pero importante: la quinta hora agrega una mejora relevante sobre la jornada simple, mientras que la jornada completa prácticamente duplica el cargo testigo base.

Cuánta diferencia hay entre cada modalidad

Si se toma como punto de partida el salario de un maestro o maestra de grado de jornada simple, el salto es el siguiente:

Con 5ª hora: suma $250.230 adicionales.

suma $250.230 adicionales. Jornada completa: suma $1.018.574 respecto de la jornada simple.

Ese dato ayuda a entender por qué, dentro de una misma negociación paritaria, la percepción del aumento puede ser muy distinta entre un docente y otro. No todos parten del mismo nivel salarial ni tienen la misma carga horaria.

Ver también: La calculadora de sueldo docente de la Provincia de Buenos Aires.

Por qué septiembre sigue siendo un mes clave

Aunque el incremento del 7% ya quedó reflejado en los haberes, septiembre sigue siendo un mes de atención para el sector porque la negociación debe reabrirse. El último acuerdo dejó abierta esa instancia para volver a discutir salarios y otros puntos de agenda laboral.

Mientras eso ocurre, la referencia concreta para los docentes bonaerenses sigue siendo esta escala. Y ahí la comparación entre jornada simple, quinta hora y jornada completa se vuelve central: no sólo explica cuánto se cobra hoy, sino también qué magnitud puede tener cualquier futura mejora que se negocie sobre esa base.

Quienes quieran revisar la referencia oficial pueden consultar el detalle publicado por SUTEBA, donde se difundieron los cargos testigo utilizados en la negociación.