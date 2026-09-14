Paritarias 2026: ate presiona a la provincia por descuentos, categorías demoradas y un reclamo clave de los estatales

La discusión salarial de los estatales bonaerenses sumó un nuevo foco de tensión en las últimas horas. ATE Provincia de Buenos Aires llevó un reclamo formal ante áreas clave del Gobierno y puso sobre la mesa varios puntos que siguen generando malestar dentro del sector: descuentos aplicados en Educación, demoras en el cumplimiento de acuerdos paritarios y la falta de avances sobre el pase a planta permanente.

El planteo volvió a instalar una pregunta que muchos trabajadores estatales se hacen por estas horas: qué parte de lo acordado ya se cumplió y qué parte sigue demorada. En un contexto de inflación alta y presión sobre los bolsillos, cualquier atraso en liquidaciones, categorías o adicionales termina impactando de manera directa en el salario de septiembre.

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Qué reclamó ATE ante la Provincia de Buenos Aires

Según informó la Asociación Trabajadores del Estado, el gremio exigió la devolución inmediata de los descuentos aplicados a trabajadoras y trabajadores del área de Educación por las medidas de fuerza impulsadas por la organización. Además, denunció nuevos descuentos realizados durante agosto.

La presentación fue dirigida a la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Trabajo bonaerense. En ese escrito, ATE sostuvo que las medidas sindicales forman parte de un plan de lucha y remarcó que la situación de los estatales se agravó por el impacto de las políticas nacionales sobre las cuentas provinciales y sobre el poder adquisitivo.

El punto que más inquieta: categorías de julio que no se habrían liquidado

Uno de los aspectos más sensibles del reclamo tiene que ver con la falta de liquidación de categorías correspondientes a julio, algo que ATE vinculó con lo establecido en el acuerdo paritario celebrado en marzo. Para el gremio, ese incumplimiento genera un perjuicio concreto porque no se trata solamente de una cuestión administrativa: repercute sobre el haber mensual y también puede arrastrar efectos sobre adicionales, antigüedad y otros componentes salariales.

En otras palabras, el conflicto no pasa solo por un descuento puntual. Lo que está en discusión es si la Provincia está cumpliendo en tiempo y forma con todos los tramos y compromisos que se prometieron en la negociación salarial de este año.

Pase a planta permanente: otro frente abierto

ATE también volvió a exigir avances concretos en la apertura del proceso de pase a planta permanente para el personal temporario mensualizado designado al 31 de diciembre de 2025. Ese punto ya venía siendo seguido de cerca por una parte importante de los estatales bonaerenses, porque impacta en estabilidad laboral, carrera administrativa y condiciones futuras de ingresos.

El sindicato advirtió que no aceptará que los compromisos asumidos en paritarias queden en pausa y reclamó respuestas más rápidas por parte del Estado provincial. En su mensaje, remarcó que las demoras alimentan incertidumbre y golpean sobre trabajadores que sostienen servicios esenciales todos los días.

Qué significa esto para los estatales bonaerenses

Para quienes integran la administración pública provincial, la señal es clara: la discusión salarial no quedó cerrada solo con los porcentajes ya anunciados. Ahora aparece otra instancia igual de importante, que es la de la ejecución efectiva de lo acordado. Una cosa es la firma paritaria y otra, muy distinta, la correcta liquidación en los recibos.

Por eso, durante septiembre muchos trabajadores van a mirar con más atención conceptos vinculados con recategorizaciones, descuentos, adicionales y eventuales diferencias entre lo que esperaban cobrar y lo que finalmente aparece depositado.

Qué conviene revisar en el recibo y en las próximas novedades

En este escenario, para los estatales bonaerenses conviene seguir de cerca al menos cuatro puntos:

Descuentos aplicados por medidas de fuerza, especialmente en Educación.

aplicados por medidas de fuerza, especialmente en Educación. Recategorizaciones o categorías que debían impactar desde julio.

o categorías que debían impactar desde julio. Avances sobre pase a planta permanente para temporarios mensualizados.

para temporarios mensualizados. Nuevas convocatorias paritarias o comunicaciones oficiales de la Provincia.

Si el reclamo de ATE escala o encuentra una respuesta formal del Gobierno bonaerense, la discusión podría volver a tomar temperatura en los próximos días. Y en un contexto en el que cada punto salarial pesa, no se trata de un detalle menor para miles de trabajadores del Estado.

Por ahora, la novedad más fuerte es esta: ATE reactivó la presión sobre la Provincia por descuentos, categorías demoradas y planta permanente, tres asuntos que tocan de lleno el bolsillo y la situación laboral de los estatales bonaerenses.