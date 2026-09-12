Frío, viento y algunas lluvias: así estará este sábado en la provincia de buenos aires

El segundo fin de semana de septiembre tendrá poco de primaveral en la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires atraviesa este sábado 12 de septiembre un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas, con una jornada desapacible en buena parte del territorio. El ingreso de aire frío, acompañado por viento del sur y sudeste, provocará temperaturas considerablemente más bajas que las registradas durante algunos días de la semana.

Durante este sábado existe posibilidad de lluvias débiles y aisladas sobre sectores del centro, sudeste, este, noreste y norte bonaerense. En principio, no se esperan acumulados importantes y las condiciones tenderán a mejorar progresivamente, de oeste a este, durante el transcurso de la tarde.

Otro protagonista será el viento del sector sur y sudeste, que se hará sentir sobre gran parte de la provincia y especialmente en los municipios de la costa atlántica. En algunos sectores las ráfagas podrían ser fuertes, aumentando considerablemente la sensación de frío.

🥶 El domingo será todavía más frío

El cambio más significativo llegará durante la madrugada del domingo 13, cuando el descenso de temperatura se profundice. Sobre el oeste, centro y sur de la provincia se esperan mínimas de entre -3°C y -1°C, mientras que las máximas en esas regiones difícilmente superarán los 10°C.

En el resto del territorio bonaerense las mínimas se ubicarán aproximadamente entre 0°C y 3°C, con máximas de hasta 12°C. Incluso podrían registrarse valores inferiores en zonas serranas. Estas condiciones favorecerán la aparición de heladas en numerosas localidades del interior provincial, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La buena noticia es que para el domingo no se esperan precipitaciones. El tiempo estará más estable y el viento tenderá a perder protagonismo, aunque habrá que abrigarse especialmente durante la mañana y nuevamente hacia la noche.

De esta manera, el segundo fin de semana de septiembre tendrá características prácticamente invernales en la Provincia: sábado gris, ventoso y con algunas lluvias; domingo más estable, pero con frío intenso, heladas y temperaturas bajo cero en buena parte del interior bonaerense.

Y aunque la primavera meteorológica ya comenzó, el invierno todavía parece dispuesto a dar algunas batallas antes de despedirse definitivamente de la provincia de Buenos Aires.