Reclamo salarial en educación: exigen la devolución de los descuentos por paros y el pago de categorías

ATE bonaerense presentó un reclamo formal para revertir los recortes salariales aplicados al personal educativo.

A continuación, te detallamos los puntos clave de la presentación realizada ante la Dirección de Educación y el Ministerio de Trabajo provincial.

Devolución inmediata de los descuentos por medidas de fuerza

El gremio solicitó la restitución urgente de los fondos retenidos al personal de Educación tras las recientes protestas sindicales.

Asimismo, la dirigencia denunció que durante el mes de agosto se ejecutaron nuevos recortes de sueldo sobre los trabajadores.

Desde el sindicato fundamentaron las jornadas de lucha como una respuesta directa frente a las políticas de ajuste implementadas por la administración nacional.

Exigen la liquidación de las categorías adeudadas de julio

Otro de los reclamos centrales apunta al incumplimiento de los acuerdos salariales pactados a principios de año.

Puntualmente, la queja exige la liquidación de las categorías correspondientes a julio, un compromiso paritario que había sido acordado en el mes de marzo.

Desde la organización remarcaron que el retraso en el pago de estos escalafones genera un perjuicio económico directo y acumulativo en el bolsillo de los empleados.

Pase a planta permanente para el personal temporario

La presentación formal insta al Ejecutivo provincial a acelerar las gestiones para otorgar estabilidad laboral a los agentes precarizados.

El pedido abarca la efectivización de la planta permanente para el personal temporario mensualizado con designación vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

El gremio remarcó que las demoras administrativas estatales generan una profunda incertidumbre sobre el futuro de cientos de familias del sector educativo.

El impacto de los fondos retenidos por Nación en la Provincia

Los representantes sindicales alertaron sobre la compleja coyuntura económica derivada del recorte de transferencias por parte del Gobierno nacional.

En el comunicado oficial, ratificaron su rechazo al deterioro del poder adquisitivo promovido por el Ejecutivo de Javier Milei.

Sin embargo, exhortaron a las autoridades provinciales a asumir la responsabilidad local y garantizar con celeridad que el costo del ajuste no recaiga sobre los trabajadores estatales.