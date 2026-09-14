Crisis educativa y propuesta de reforma: el pedido de un congreso pedagógico tras los resultados pisa

Si te preocupa el nivel educativo y el aprendizaje de los chicos en las escuelas, los últimos datos internacionales encendieron las alarmas: Argentina cayó al puesto 72 entre 91 países en las pruebas PISA 2025.

A continuación, te detallamos las cifras oficiales del examen, la propuesta para convocar a un nuevo Congreso Pedagógico y las medidas que buscan transformar las aulas.

Puestos y puntajes: los duros números de PISA 2025

El informe elaborado por la OCDE reflejó un retroceso directo en las tres áreas evaluadas en comparación con la edición de 2022.

Matemática: El país alcanzó 367 puntos (11 puntos menos).

El país alcanzó (11 puntos menos). Lectura: Se registraron 389 puntos (12 puntos menos).

Se registraron (12 puntos menos). Ciencias: Se obtuvieron 393 puntos (13 puntos menos).

Los datos posicionaron al sistema educativo nacional en el puesto 72 del ranking global integrado por 91 naciones.

La propuesta de un nuevo Congreso Pedagógico

Frente a la crisis del sistema, el senador nacional Maximiliano Abad reclamó una “Revolución Educativa” durante un encuentro de especialistas en la Universidad Nacional de La Plata.

La iniciativa central propone la convocatoria a un Congreso Pedagógico para rediscutir el funcionamiento escolar.

El debate busca reunir a docentes, estudiantes, familias y consejeros escolares con el objetivo de acordar un plan de largo plazo.

Ejes clave: alfabetización, jornada extendida y tecnología

El planteo de reforma prioriza la transformación pedagógica sin limitar la discusión únicamente a los recursos económicos.

Alfabetización inicial: Fortalecimiento del aprendizaje básico desde los primeros años escolares.

Fortalecimiento del aprendizaje básico desde los primeros años escolares. Extensión horaria: Ampliación de la jornada escolar en los establecimientos.

Ampliación de la jornada escolar en los establecimientos. Capacitación y tecnología: Mejoras en la formación docente y vinculación directa de la secundaria con el mercado laboral.

Evaluación y cambios en la escuela secundaria

El proyecto apunta a revisar la estructura de la escuela media para frenar la pérdida de contenidos y el abandono.

Se propone establecer sistemas continuos de evaluación para monitorear el rendimiento en las aulas.

Según se remarcó en la jornada, la meta central es recuperar el valor de la educación pública como el principal activo de desarrollo para los próximos años.