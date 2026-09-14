Confirmado: estas infracciones pueden dejarte 60 días sin licencia de conducir

Una infracción de tránsito no siempre termina solamente en una multa. En la Provincia de Buenos Aires, donde rige el sistema de scoring, determinadas faltas descuentan puntos de la Licencia Nacional de Conducir y, si el conductor llega a cero, puede quedar temporalmente inhabilitado para manejar.

El dato vuelve a cobrar importancia con la actualización de las multas bonaerenses y con los controles que se realizan en rutas, autopistas y ciudades. El sistema parte de una base de 20 puntos, pero las infracciones más graves pueden consumir una parte importante del saldo en una sola vez.

Ver también: cuánto cuestan las multas de tránsito en la Provincia durante septiembre y octubre.

Qué pasa cuando perdés los 20 puntos de la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial establece que, cuando una persona pierde por primera vez los 20 puntos de su licencia por infracciones acumuladas, queda inhabilitada para conducir durante 60 días.

Si vuelve a perder todos los puntos, la sanción aumenta. La segunda vez la inhabilitación es de 120 días y la tercera llega a 180 días. A partir de allí, los períodos pueden continuar incrementándose según el régimen vigente.

Situación Consecuencia Primera pérdida total de puntos 60 días de inhabilitación Segunda pérdida total 120 días Tercera pérdida total 180 días

El sistema de scoring parte de una base de 20 puntos.

Qué infracciones descuentan más puntos

No todas las faltas tienen el mismo peso. Entre las conductas contempladas por el scoring nacional aparecen infracciones que descuentan 4, 5, 10 e incluso 20 puntos, dependiendo de su gravedad.

Circular sin la revisión técnica obligatoria puede generar descuento de puntos.

Conducir con la licencia vencida también afecta el saldo.

Pasar un semáforo en rojo o utilizar el celular mientras se conduce puede generar una quita importante.

Exceder ampliamente la velocidad permitida tiene una penalización superior.

Conducir estando inhabilitado o participar de competencias no autorizadas puede consumir la totalidad de los puntos.

El descuento se aplica cuando la infracción queda firme y se incorpora al sistema correspondiente. Por eso una multa recién labrada no equivale automáticamente a una licencia suspendida.

La Provincia de Buenos Aires está adherida al scoring

Buenos Aires forma parte de las jurisdicciones adheridas al sistema nacional. Esto permite que las infracciones alcanzadas tengan consecuencias que van más allá del importe económico de la sanción y afecten también la habilitación para conducir.

El saldo puede consultarse a través de los servicios oficiales del Estado. La información oficial del scoring nacional detalla la mecánica de pérdida y recuperación de puntos.

Cómo se recuperan los puntos sin llegar a cero

Quienes tengan menos de 20 puntos pero todavía conserven saldo pueden recuperar puntos mediante cursos de seguridad vial habilitados. La normativa nacional contempla hasta 4 puntos por curso, con una frecuencia determinada según se trate de conductores particulares o profesionales.

Además, una persona que mantenga durante el plazo previsto una conducta sin nuevas infracciones con quita de puntos puede volver a recuperar el saldo base de 20.

La situación cambia cuando ya se llegó a cero: allí entra en juego la inhabilitación correspondiente y las exigencias previstas para volver a conducir.

Una multa puede tener dos consecuencias distintas

El punto que muchos conductores pasan por alto es que una misma infracción puede tener una consecuencia económica y otra sobre la licencia. Pagar la multa resuelve la obligación monetaria, pero no necesariamente borra el descuento de puntos que corresponda.

Por eso, ante una infracción grave conviene verificar tanto el expediente de la multa como el estado del scoring. Con un sistema que arranca en 20 puntos, varias faltas acumuladas pueden terminar generando una consecuencia mucho más seria que el valor de una boleta.