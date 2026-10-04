Subsidios a la energía en octubre: el esquema extraordinario que mantendrá descuentos de hasta 75%

El Gobierno nacional postergó el ajuste tarifario previsto para octubre mediante la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía, manteniendo un nivel de subsidios más alto para evitar golpes al bolsillo.

Bloque eléctrico ampliado a 200 kWh con bonificación del 75%

En el servicio eléctrico, el esquema original del Decreto 943 contemplaba reducir el tope subsidiado a 150 kWh mensuales con un beneficio del 50% más una cuota extraordinaria de apenas 4,55%.

Finalmente, las autoridades elevaron el límite a 200 kWh al mes y fijaron el adicional en 25%, logrando una cobertura del 75% sobre el Precio Estacional mayorista.

Freno al recargo en el gas con cobertura de más del 74%

Para el servicio de gas natural, la normativa previa disponía dar de baja la bonificación general del 50% al finalizar septiembre, dejando únicamente el 4,55% adicional.

La resolución publicada prorrogó la bonificación e incrementó el adicional extraordinario al 24,25%, acumulando una asistencia oficial del 74,25% sobre el valor del combustible.

Aumento real del gasto en subsidios y la mirada del FMI

Esta serie de excepciones provocó que los subsidios energéticos acumulen un crecimiento real interanual del 16% a mediados de septiembre, representando el 77% de las transferencias del Estado.

El freno en el recorte de beneficios ocurre en medio de la tercera revisión con el Fondo Monetario Internacional, que proyectaba una baja paulatina del gasto hacia 2027.

Fundamentos del Gobierno y meta fiscal hacia 2027

Desde el Palacio de Hacienda argumentaron que la medida busca evitar variaciones abruptas en las facturas residenciales y contener el impacto de la volatilidad en los costos del GNL.

Pese a esta prórroga primaveral, el Presupuesto 2027 contempla reducir las partidas energéticas al 0,37% del PBI, con la meta de que las tarifas cubran más del 88% del costo real.