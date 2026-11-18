La próxima recategorización del monotributo se realizará en febrero de 2027 y tendrá como fecha límite el 5 de febrero, según el calendario oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En esta revisión semestral se evaluará toda tu actividad acumulada durante los últimos 12 meses. Si tus ingresos o gastos superaron los topes de tu escala actual, deberás modificar tu categoría y empezarás a pagar el nuevo importe mensual a partir del período fiscal de febrero.

Fecha límite y quiénes están obligados a hacer el trámite

ARCA mantiene dos instancias obligatorias de revisión al año: una en febrero y otra en agosto. Para la instancia de febrero de 2027, los contribuyentes tienen tiempo hasta el 5 de febrero para analizar el semestre que cierra en diciembre y evaluar el acumulado anual.

El trámite es obligatorio únicamente si alguno de tus parámetros superó o quedó por debajo de los límites vigentes. En cambio, si no hubo cambios que justifiquen modificar la escala, permanecés en la misma categoría sin necesidad de presentar ninguna declaración, al igual que quienes tienen menos de seis meses de actividad.

Cómo calcular si te corresponde subir o bajar de categoría

Para saber si debés recategorizarte, el primer paso es sumar la totalidad de los ingresos brutos facturados en los últimos 12 meses. Sin embargo, no alcanza solo con mirar la facturación, ya que el organismo evalúa otros cuatro indicadores clave:

Superficie afectada: Los metros cuadrados del local o establecimiento donde desarrollás la actividad (no aplica si trabajás sin local propio o en localidades de hasta 40.000 habitantes).

Los metros cuadrados del local o establecimiento donde desarrollás la actividad (no aplica si trabajás sin local propio o en localidades de hasta 40.000 habitantes). Energía eléctrica: El consumo anual expresado en kilovatios hora (kWh).

El consumo anual expresado en kilovatios hora (kWh). Alquileres devengados: El monto total pagado por el alquiler del inmueble utilizado para trabajar.

El monto total pagado por el alquiler del inmueble utilizado para trabajar. Precio unitario: El valor máximo del producto más caro comercializado, en el caso de venta de cosas muebles.

Los topes vigentes de facturación por categoría (A a K)

Los valores de referencia que se toman en cuenta actualmente fueron actualizados el 1° de agosto de 2026. La escala oficial contempla once niveles con los siguientes límites máximos de ingresos brutos anuales:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

hasta $12.009.410,45. Categoría B: hasta $17.595.182,74.

hasta $17.595.182,74. Categoría C: hasta $24.670.494,31.

hasta $24.670.494,31. Categoría D: hasta $30.628.651,43.

hasta $30.628.651,43. Categoría E: hasta $36.028.231,33.

hasta $36.028.231,33. Categoría F: hasta $45.151.659,41.

hasta $45.151.659,41. Categoría G: hasta $53.995.798,87.

hasta $53.995.798,87. Categoría H: hasta $81.924.660,37.

hasta $81.924.660,37. Categoría I: hasta $91.699.761,90.

hasta $91.699.761,90. Categoría J: hasta $105.012.519,20.

hasta $105.012.519,20. Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Límites de alquileres, precio unitario y riesgo de exclusión

El tope máximo para permanecer dentro del régimen simplificado es de $126.610.838,75 anuales (Categoría K). Quienes superen ese umbral de facturación pueden quedar excluidos del monotributo y deberán pasar obligatoriamente al régimen general.

Además, ARCA fija límites estrictos en los demás parámetros operativos. Actualmente, el precio unitario máximo permitido para vender cosas muebles es de $716.840,77, mientras que los topes de alquileres anuales oscilan entre $2.792.886,15 para las categorías iniciales y $8.378.658,45 para las escalas más altas.