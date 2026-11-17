Una alerta sanitaria difundida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a poner el foco sobre los controles de calidad de los medicamentos que se utilizan en centros de salud. El organismo informó el retiro de una partida de un antibiótico inyectable de uso hospitalario y pidió evitar la utilización de las unidades alcanzadas.

La comunicación oficial fue publicada el 13 de noviembre de 2026 y continúa siendo relevante para los servicios de farmacia, compras, enfermería y atención médica que almacenan o administran medicamentos intravenosos. La medida no alcanza a todas las presentaciones del principio activo ni implica que todos los productos con el mismo nombre estén retirados.

El punto decisivo para identificar las unidades involucradas es el número de lote, junto con la presentación y el laboratorio elaborador. Esa información permite distinguir el producto afectado de otros antibióticos que pueden seguir disponibles en el sistema de salud.

Cuál es el antibiótico que ANMAT informó que se retira

Según el comunicado de ANMAT, la firma UGAL FARMACÉUTICA S.A. inició voluntariamente el retiro de CIPROFLOXACINA UGAL / CIPROFLOXACINO 200 mg, solución inyectable por 100 mililitros, en presentaciones hospitalarias de 20, 25 y 50 unidades, certificado número 57880.

La identificación oficial es precisa: lote CP100-1383, sublotes 01 y 02, con vencimiento 07/2027. Esos son los datos que deben cotejarse en las unidades o sus envases antes de utilizarlas.

El organismo explicó que el retiro fue motivado por un desvío de calidad. El comunicado no especifica la naturaleza técnica del desvío ni informa que se hayan producido daños en pacientes; por eso no corresponde atribuirle una contaminación o una reacción adversa concreta sin evidencia.

Para qué se utiliza la ciprofloxacina inyectable

La ciprofloxacina es un antibacteriano de amplio espectro que se utiliza, cuando está indicado por profesionales de salud, para tratar determinadas infecciones bacterianas. ANMAT menciona entre sus usos infecciones urinarias, respiratorias inferiores, de piel y tejidos blandos, huesos y articulaciones, intraabdominales y neumonía adquirida en el hospital.

En este caso, el producto identificado es una solución inyectable de presentación hospitalaria, no una caja de comprimidos de venta habitual en farmacias. Esa diferencia es importante para que los lectores no interpreten que se retiró del mercado toda la ciprofloxacina, independientemente de su fabricante, concentración o forma farmacéutica.

Los pacientes que estén recibiendo un tratamiento antibiótico no deben modificarlo por su cuenta. Ante cualquier duda sobre el producto administrado, corresponde consultar al equipo tratante, que puede verificar el medicamento y el lote utilizado.

Qué deben revisar hospitales, clínicas y servicios de farmacia

La recomendación práctica es comprobar el nombre comercial, el fabricante, la concentración, la forma farmacéutica, el lote, los sublotes y el vencimiento. Si los datos coinciden con los de la alerta, esas unidades no deben utilizarse y deben seguirse los procedimientos de retiro y devolución establecidos por los responsables sanitarios.

En la comunicación, ANMAT indicó expresamente a la comunidad que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado y señaló que realiza el seguimiento del retiro del mercado.

El comunicado también recuerda que UGAL FARMACÉUTICA S.A. tiene una inhibición preventiva de actividades dispuesta mediante la Disposición 5870/2026. Esta circunstancia regulatoria es independiente de la necesidad de identificar correctamente las unidades alcanzadas por el retiro.

Dónde consultar el aviso oficial y cómo reconocer el lote

El texto original está disponible en el sitio público de ANMAT: Retiro del mercado de un lote de CIPROFLOXACINA UGAL. Allí figuran el laboratorio, la presentación, el certificado y los números de lote y sublote.

La sección de alertas sanitarias de ANMAT reúne además otras comunicaciones sobre medicamentos y productos médicos. Para cualquier verificación de stock hospitalario, el dato clave es el lote exacto publicado por la autoridad sanitaria, no solamente el nombre del principio activo.