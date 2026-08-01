Suben los impuestos al combustible: cómo cargar nafta más barato en las estaciones bonaerenses

El Gobierno dispuso un nuevo ajuste parcial en el impuesto a los combustibles a partir de agosto, mientras que las petroleras definirán el impacto final que trasladarán a los surtidores bonaerenses.
Frente a este escenario, la clave para amortiguar el golpe en el bolsillo pasa por aprovechar las promociones y reintegros de hasta el 20% disponibles al cargar nafta o gasoil.
Actualización impositiva y el nuevo esquema de aumentos
A través del Decreto 693/2026, el Gobierno nacional oficializó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos para el mes de agosto.
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En la misma norma, se resolvió postergar para septiembre el remanente de incrementos pendientes correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 para no trasladar una suba abrupta al consumidor.
Los descuentos disponibles en YPF y Axion Energy
En las estaciones de YPF, los miércoles hay un 20% de ahorro pagando con MODO (QR o NFC) mediante tarjetas de crédito Platinum de Banco Macro, con un tope mensual de $15.000 hasta el 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, en Axion Energy, los lunes los clientes con cuenta UNICO Black de Banco Comafi que abonen vía MODO obtienen un 20% de descuento, con un tope semanal de $10.000 hasta el 31 de agosto de 2026.
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Beneficios semanales en marcas como Puma Energy y WICO
En Puma Energy, los días viernes rige un 20% de reintegro pagando con MODO para clientes Comafi UNICO Black con tarjetas Visa Signature o Mastercard Black, teniendo un tope semanal de $10.000 hasta el 31 de agosto de 2026.
En tanto, las estaciones WICO ofrecen los jueves un 15% de reintegro sin tope de devolución pagando con QR a través de MODO con tarjetas de múltiples bancos adheridos, beneficio válido hasta el 13 de agosto de 2026.
Cuánto hay que cargar en el surtidor para lograr el tope máximo
Para exprimir al máximo los beneficios de cada billetera y entidad bancaria, conviene calcular el gasto exacto en la estación:
- YPF (20% de descuento): requiere una carga de $75.000 para alcanzar el tope de reintegro máximo de $15.000.
- Axion Energy y Puma Energy (20% de descuento): se alcanza el tope máximo de $10.000 realizando una carga de $50.000.
- WICO (15% de descuento sin límite): con una carga de $100.000 se obtienen $15.000 de devolución, pero el saldo devuelto escala proporcionalmente si el gasto es mayor.