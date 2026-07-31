Eclipse solar del 12 de agosto: a qué hora será y cómo verlo desde Argentina

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La Luna cubrirá por completo al Sol sobre una estrecha franja del planeta, mientras millones de personas podrán observar distintas fases parciales.

La expectativa también llegó a la Argentina, donde crecieron las búsquedas sobre el horario y las posibilidades de observarlo. Sin embargo, la ubicación de la sombra lunar será determinante y dejará fuera a gran parte del hemisferio sur.

¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Argentina?

El fenómeno no será visible directamente desde la Argentina. La sombra y la penumbra de la Luna se proyectarán principalmente sobre el hemisferio norte, por lo que ninguna provincia argentina quedará dentro de la zona de observación.

Esto significa que no podrá apreciarse a simple vista ni desde la Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, el norte argentino o la Patagonia. Tampoco habrá una disminución perceptible de la luz solar provocada por este eclipse.

Según el mapa publicado por la NASA, la franja de totalidad atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, buena parte de España y un pequeño sector del noroeste de Portugal.

El eclipse parcial, en tanto, alcanzará zonas mucho más extensas: gran parte de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos, sectores del norte de Asia y el noroeste de África. En algunos puntos europeos, el Sol se ocultará en el horizonte mientras todavía esté parcialmente eclipsado.

A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

El eclipse se desarrollará durante la tarde del miércoles 12 de agosto, tomando como referencia la hora argentina. Los horarios corresponden a la evolución global del fenómeno y no indican una observación desde nuestro país.

Etapa del eclipse Hora argentina Comienzo del eclipse parcial en el planeta 12:34 Primer punto con eclipse total 13:58 Máximo del eclipse 14:46 Último punto con eclipse total 15:34 Final del eclipse parcial 16:57

El momento máximo se producirá sobre el Atlántico Norte. Cerca del centro de la trayectoria, la totalidad podrá extenderse durante algo menos de dos minutos y medio. En la mayoría de las localidades habitadas, el Sol quedará completamente cubierto durante menos de dos minutos.

Cómo ver el eclipse desde Argentina por Internet

Aunque el cielo argentino quedará fuera de la zona de visibilidad, el evento podrá seguirse mediante transmisiones en vivo. La NASA anunció una cobertura oficial desde las 14:15 de la Argentina, poco antes del momento máximo.

La emisión estará disponible en la plataforma de transmisiones de la NASA. También se esperan coberturas de observatorios, planetarios y centros científicos ubicados en España e Islandia, dos de los destinos que concentrarán la atención mundial.

España tendrá una ubicación especialmente favorable. La franja de totalidad cruzará el país desde el noroeste hacia el este durante las últimas horas de la tarde, con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Ciudades y regiones del norte y centro español preparan operativos especiales ante la llegada de visitantes.

Qué protección se necesita para mirar un eclipse solar

Quienes estén en las zonas de observación deberán utilizar anteojos especiales con certificación ISO 12312-2 durante todas las fases parciales. Los anteojos de sol comunes, las radiografías, los vidrios ahumados y los filtros caseros no ofrecen protección segura.

Las cámaras, binoculares y telescopios necesitan filtros solares colocados en la parte frontal del equipo. Mirar el Sol a través de uno de estos dispositivos sin un filtro adecuado puede provocar lesiones oculares graves en pocos segundos.

La única instancia en la que se puede retirar la protección es durante la totalidad, cuando el disco brillante del Sol queda completamente oculto. Esta recomendación solo aplica a quienes estén ubicados dentro de la estrecha franja total.

Cuándo será el próximo eclipse que podrá verse en Argentina

La próxima oportunidad cercana llegará durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, con un eclipse parcial de Luna que sí será visible desde distintas regiones argentinas, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Para volver a observar un eclipse solar habrá que esperar hasta el 6 de febrero de 2027. Ese día se producirá un eclipse anular que podrá verse desde la Argentina: algunas localidades quedarán dentro de la franja del llamado anillo de fuego y el resto del país podrá apreciarlo de manera parcial.