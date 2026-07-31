Cuenta dni en agosto: ¿cuáles son los rubros que suman descuentos de hasta $18. 000 y cuotas sin interés?

Si usás la billetera virtual del Banco Provincia y querés saber cuánto podés ahorrar durante agosto de 2026, la plataforma ya confirmó la grilla completa con nuevos topes de reintegro.
A partir del 1° de agosto, los más de 10 millones de usuarios podrán acceder a beneficios en gastronomía, comercios de cercanía, garrafas y compras en cuotas.
Gastronomía e YPF Full: hasta $8.000 de reintegro los fines de semana
La promoción en locales gastronómicos vuelve a concentrarse exclusivamente los sábados y domingos.
Suben los impuestos al combustible: cómo cargar nafta más barato en las estaciones bonaerenses
Ofrece un 25% de descuento con un tope de $8.000 por semana y por persona (se alcanza gastando $32.000). El mismo beneficio y tope aplica los fines de semana en locales YPF Full (excluye combustibles).
Comercios de cercanía, ferias y marcas destacadas
Para las compras habituales en barrios y mercados, la billetera mantiene topes semanales y mensuales clave:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana (ticket de $30.000).
- Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales (ticket de $15.000).
- Marcas destacadas: 30% de ahorro diario, con tope mensual de $15.000 (consumos de $50.000).
Descuento especial en garrafas y entidades educativas
Quienes necesiten adquirir gas en garrafa contarán con un beneficio de 40% de descuento todos los días.
Descuentos para jubilados en agosto: las promociones de ANSES, supermercados y bancos para ahorrar en la compra diaria
La promo en garrafas fija un tope unificado de $18.000 por mes (con consumos de $45.000). A su vez, universidades, clubes y eventos tendrán 40% de ahorro diario con tope de $6.000 por semana.
Beneficios sin tope de reintegro y pago en cuotas
Durante agosto, las compras en rubros específicos no tendrán límite de devolución en días determinados:
Oficializan suba del 6,71% en peajes de las rutas 2 y 11: viajar a la Costa será más caro
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Financiación: pago en hasta 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito vinculada mediante QR en comercios adheridos (excluye rubro alimentos).