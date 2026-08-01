Oficializan suba del 6,71% en peajes de las rutas 2 y 11: viajar a la Costa será más caro

Si tenías planeado escaparte a la Costa Atlántica este fin de semana largo, vas a tener que recalcular el presupuesto del viaje.

El Gobierno bonaerense oficializó un nuevo aumento en los peajes administrados por AUBASA, por lo que desplazarse por las principales rutas de la provincia será más costoso desde este mismo fin de semana.

Cuándo empieza a regir el aumento del 6,71%

La Provincia de Buenos Aires autorizó una suba del 6,71% en las tarifas de los peajes que comenzará a aplicarse directamente a partir de este fin de semana largo.

El ajuste afecta de manera directa a los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), ubicados en las rutas provinciales 2, 11 y 74, ejes centrales para llegar a Mar del Plata y la costa.

Oficialización por resolución y mecanismo de cálculo

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N°544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

Este incremento no es aleatorio, sino que responde al mecanismo de actualización trimestral fijado en el contrato de concesión mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).

La fórmula que determina las subas del INDEC

Para llegar a este porcentaje del 6,71%, la Provincia aplica un cálculo basado en tres indicadores clave del INDEC:

55% correspondiente al Índice de Salarios.

correspondiente al Índice de Salarios. 25% correspondiente al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

correspondiente al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). 20% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué pasa con las bonificaciones vigentes

Pese al nuevo cuadro tarifario, la provincia ratificó que se mantienen los descuentos y bonificaciones tradicionales de AUBASA.

Las rebajas destinadas a determinadas franjas horarias y épocas del año continuarán vigentes dentro del esquema tarifario actual para aliviar el bolsillo de los viajeros frecuentes.