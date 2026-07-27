Suaf de anses: cuáles son los nuevos montos en agosto y el calendario de cobro según el dni

Si querés saber cuánto vas a cobrar el mes que viene o si te corresponde la actualización, ANSES ya confirmó el aumento oficial para agosto de 2026: la suba se aplicará automáticamente según la inflación.

Los titulares del SUAF y trabajadores monotributistas recibirán los nuevos montos en sus cuentas sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Cuánto se cobra por hijo en agosto con el aumento del 1,9%

A partir de la nueva liquidación, las asignaciones familiares tendrán un incremento del 1,9% basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los monotributistas de las categorías A, B, C y Monotributo Social cobrarán $75.438,60 por cada hijo directamente acreditados en su cuenta bancaria.

Para quienes estén inscriptos desde la categoría D en adelante, los montos disminuirán progresivamente de acuerdo con la escala oficial vigente del organismo previsional.

Quiénes quedan excluidos del beneficio este mes

Existen límites estrictos de ingresos y categorías que dejan fuera del cobro mensual a ciertos contribuyentes:

Ingreso individual: Si un integrante de la familia supera el tope máximo individual, se pierde el beneficio para todo el grupo familiar.

Si un integrante de la familia supera el tope máximo individual, se pierde el beneficio para todo el grupo familiar. Categoría límite: Los monotributistas inscriptos desde la categoría I en adelante no tienen derecho al cobro del SUAF por hijo.

Los monotributistas inscriptos desde la no tienen derecho al cobro del SUAF por hijo. Incompatibilidad: No se puede percibir de forma simultánea el SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El control automático entre ANSES y ARCA

Para autorizar el pago, el organismo realiza un cruce de datos en tiempo real con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Se verifica que el contribuyente tenga sus obligaciones al día y los datos familiares correctamente cargados en Mi ANSES para liberar la liquidación sin demoras.

Calendario de pagos confirmado para agosto de 2026

Las fechas de cobro en las cuentas bancarias se organizan según la terminación del DNI del titular: