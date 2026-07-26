Arca: en agosto vence el plazo para la recategorización del monotributo ¿qué pasa si no lo hago?

Si tenés dudas sobre si te corresponde cambiar de escala este mes o si tu categoría sigue siendo la correcta, ARCA ya definió los plazos oficiales: tenés tiempo límite para revisar tus ingresos brutos y evitar sanciones automáticas.

El trámite permite evaluar los últimos 12 meses de facturación para ajustar tu parámetro o confirmar si podés mantenerte en el mismo nivel.

Fecha límite confirmada y quienes quedan exentos del trámite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó como fecha límite para completar la recategorización el 5 de agosto.

Sin embargo, no todos deben realizar la gestión: quedan totalmente exceptuados quienes lleven menos de seis meses inscriptos y aquellos cuyos parámetros se mantengan en la misma categoría.

Qué pasa si no te recategorizás o lo hacés de forma errónea

Si estabas obligado a hacer la actualización y no la completás, el organismo puede aplicarte sanciones e iniciar una recategorización de oficio.

Esto también ocurrirá si ARCA detecta que tus compras, acreditaciones bancarias o gastos superan el tope máximo de tu escala actual.

Notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico

En caso de que el organismo realice la modificación por su cuenta, recibirás un aviso directo en tu cuenta.

La notificación llegará al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento de la fecha límite.

Paso a paso para realizar la recategorización online

Para efectuar la declaración y validar tu categoría actual, se deben seguir seis pasos en la plataforma web: