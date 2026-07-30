Descuentos para jubilados en agosto: las promociones de anses, supermercados y bancos para ahorrar en la compra diaria

Si cobrás tu haber a través de la ANSES y querés reducir los gastos del mes, la clave está en aprovechar los beneficios especiales vigentes durante agosto de 2026 en las principales cadenas de consumo.

El programa Beneficios ANSES sumó promociones directas en caja y reintegros acumulables con tarjetas y billeteras virtuales en más de 7.000 comercios de todo el país.

Descuentos en Carrefour, Cencosud, Día y Chango Más

Las principales cadenas del país ofrecen esquemas de ahorro exclusivos para titulares de haberes previsionales:

Carrefour: 10% de descuento de lunes a miércoles para mayores de 60 años y clientes registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000 por compra en línea de caja.

de lunes a miércoles para mayores de 60 años y clientes registrados en Mi Carrefour, con un tope de en línea de caja. Jumbo, Disco y Vea: 10% de descuento de lunes a jueves sin tope de reintegro en el total del ticket, más un 20% en perfumería y limpieza .

de lunes a jueves sin tope de reintegro en el total del ticket, más un . Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes con tope de $2.000 por transacción , acumulable con las ofertas del ClubDIA.

con tope de , acumulable con las ofertas del ClubDIA. Chango Más: 10% de descuento todos los días abonando con la tarjeta de débito del cobro, con tope de $1.000 por compra y $15.000 mensuales.

Beneficios del Banco Nación y Banco Provincia

Los jubilados que perciben sus haberes en la banca pública pueden potenciar sus ahorros diarios con reintegros extra:

Banco Nación: otorga un 5% de reintegro adicional en compras de supermercados adheridos mediante la app BNA+ MODO, con un tope de $5.000 semanales y hasta $20.000 al mes .

otorga un en compras de supermercados adheridos mediante la app BNA+ MODO, con un tope de y hasta . Banco Provincia: suma un 5% de reintegro extra utilizando Cuenta DNI en cadenas seleccionadas, con un tope de devolución de $5.000 por semana y por persona.

Reintegros y cuotas en Banco Galicia y Banco Supervielle

Las entidades privadas también mantienen promociones específicas para quienes acreditan su jubilación en sus cuentas:

Banco Galicia: ofrece hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados, con un límite mensual de $20.000 , además de $12.000 de tope en farmacias y ópticas .

ofrece hasta un en supermercados, con un límite mensual de , además de . Banco Supervielle: brinda un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más (topes de $25.000 con débito y $15.000 con QR), sumado a un 50% en farmacias y 10% en combustibles.

Requisitos y recomendaciones para validar el beneficio

Para hacer efectivo el ahorro al momento de abonar, es indispensable acreditar la condición de jubilado o pensionado.

En la mayoría de los casos basta con pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación o mediante las aplicaciones de pago vinculadas a la cuenta previsional.