Pasos para saber cuántas compras en el exterior te quedan en ARCA antes de pedir en Shein o Amazon

Si tenés pensado realizar un nuevo pedido en Shein, Temu o Amazon y querés confirmar si podés usar el régimen simplificado, la respuesta la encontrás en una consulta web rápida y gratuita.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite verificar en pocos pasos cuántas encomiendas personales realizaste durante el año y si tenés margen para ingresar productos.

El paso a paso para verificar el cupo anual de envíos en ARCA

La comprobación se gestiona de manera 100% digital, sin necesidad de presentar documentación adicional.

Ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

con . Buscar e ingresar al servicio “Courier – Envíos Personales” .

. Seleccionar la opción “Transacciones” y luego “Envíos personales” .

y luego . Filtrar por fechas desde el 1 de enero de 2026 hasta el día actual y presionar “Buscar”.

Lo que cambió para pedir en Shein, Temu o Amazon

Bajo el Decreto 604/2026 y la Resolución General 5884/2026, se unificó el tratamiento de envíos postales y de correo privado.

El valor tope permitido por envío se elevó a u$s3.000 FOB .

. Los primeros u$s400 FOB de cada bulto están exentos de derechos de importación y tasa de estadística .

de cada bulto están . Se autoriza un máximo de hasta tres unidades idénticas por encomienda.

Las restricciones que siguen vigentes para envíos privados

Aunque el monto máximo por operación es más alto, la normativa fija condiciones estrictas que deben cumplirse sin excepción.

El destino del paquete debe ser exclusivamente para uso personal (sin fin comercial).

(sin fin comercial). Se mantiene el límite de hasta 5 envíos por persona por año para aplicar la franquicia tributaria.

para aplicar la franquicia tributaria. La mercadería no debe superar las tres unidades iguales de un mismo artículo por bulto.

Por qué es clave verificar el historial antes de realizar el pedido

Revisar el sistema previene que el paquete pierda los beneficios del régimen simplificado al llegar a la frontera.

Si el sistema registra que superaste las 5 operaciones anuales permitidas, la carga quedará alcanzada por la totalidad de los aranceles del régimen general de importación.