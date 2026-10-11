Sorpresa en la industria automotriz: el plan de stellantis antes de fin de año para frenar el avance de las importaciones

La industria local enfrenta un escenario de contrastes entre la competencia externa y nuevos anuncios.

Pese a las advertencias por la pérdida de competitividad frente al avance de los vehículos importados desde China, la producción suma un hito operativo trascendental.

Puesta en producción de un nuevo motor antes de fin de año

Frente a la incertidumbre sobre el futuro del sector automotor, el grupo Stellantis ratificó sus proyectos en la región.

Antes de finalizar el año no habrá solo un anuncio, sino la puesta en producción efectiva de un nuevo motor, consolidando un desembolso de peso para la estructura industrial.

Con este desarrollo, la automotriz busca defender sus márgenes en el mercado local y abastecer la demanda de exportación hacia Brasil, mientras el gobierno cordobés apalanca la producción eximiendo el pago de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario para proteger los puestos de trabajo de toda la cadena autopartista.

La presión de las exportaciones de China y los márgenes ajustados

El sector industrial advirtió sobre el impacto directo que genera el ingreso agresivo de unidades y repuestos asiáticos.

China pasó de volcar textiles a exportar bienes de capital, productos industrializados y vehículos, operando dentro de un mercado con márgenes de ganancia muy reducidos.

Exenciones impositivas y subsidios para el empleo en la cadena productiva

Para amortiguar los costos operativos, se avanza en la adecuación de la ley de promoción industrial con importantes beneficios fiscales:

Exención de impuestos: Eliminación o baja al máximo de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario .

Eliminación o baja al máximo de . Incentivo laboral: Acompañamiento económico para la incorporación de nuevo personal en las plantas.

Acompañamiento económico para la en las plantas. Efecto multiplicador: Cada puesto directo en una terminal automotriz genera 2,5 empleos indirectos en la cadena de valor autopartista.

Los sectores de la economía que crecen por encima del 20%

Mientras la industria tradicional intenta equilibrar sus costos, existen dos áreas clave que impulsan el crecimiento económico actual: