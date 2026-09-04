Preocupación por Horacio Pagani tras una intervención: qué contó desde la clínica

Horacio Pagani volvió a convertirse en uno de los nombres más buscados del país, aunque esta vez no fue por una discusión futbolera ni por uno de sus habituales momentos televisivos.

El periodista de 82 años apareció desde una habitación de una clínica para explicar personalmente qué le había ocurrido y agradecer la gran cantidad de mensajes que recibió durante las últimas horas.

Qué le pasó a Horacio Pagani

Según explicó el propio periodista, durante un chequeo médico de rutina los profesionales detectaron una obstrucción importante en una de sus arterias carótidas.

Ante ese hallazgo, los médicos resolvieron intervenirlo y colocarle un stent para mantener correctamente abierto el conducto sanguíneo.

Pagani contó la situación mediante un video publicado desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y buscó llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado por su estado.

Cómo se encuentra después de la intervención

El propio comunicador señaló que el procedimiento había salido bien y aseguró sentirse en buenas condiciones.

Además, indicó que los médicos evaluaban otorgarle el alta al día siguiente de la intervención, siempre de acuerdo con su evolución.

Hasta el momento, la información pública disponible proviene principalmente del relato que él mismo realizó desde la internación.

Por qué fue importante detectarlo durante un control

Las arterias carótidas transportan sangre hacia el cerebro. Una obstrucción puede aumentar el riesgo de complicaciones vasculares, razón por la cual los profesionales decidieron actuar después del hallazgo.

En el caso de Pagani, no fue un episodio agudo durante una transmisión o una emergencia generada por síntomas públicos: la situación fue detectada durante un estudio médico, según relató.

El periodista explicó que la arteria se encontraba suficientemente obstruida como para que los médicos consideraran conveniente colocar el dispositivo.

Qué es un stent carotídeo

Un stent es un pequeño dispositivo que se coloca dentro de una arteria para ayudar a mantenerla abierta y favorecer el flujo sanguíneo.

Su utilización depende de la situación clínica de cada paciente y la indicación corresponde exclusivamente a los especialistas que evalúan el caso.

En este episodio, Pagani no brindó detalles médicos adicionales más allá de explicar el hallazgo, el procedimiento y su buena evolución posterior.

El mensaje con el que buscó llevar tranquilidad

Después de la intervención, el periodista agradeció las llamadas y mensajes recibidos y aseguró que esperaba volver pronto a sus actividades.

La publicación se viralizó rápidamente y generó reacciones entre colegas, seguidores y figuras del ambiente deportivo.

Qué se sabe hasta ahora

Con la información difundida por el propio periodista, hay tres datos principales:

La obstrucción fue detectada durante un control.

Los médicos realizaron una intervención y colocaron un stent en una carótida.

Pagani informó que evoluciona favorablemente y esperaba recibir el alta en breve.

La noticia generó preocupación inicialmente, pero fue el propio protagonista quien decidió aparecer públicamente para aclarar la situación y transmitir tranquilidad.