Se termina el finde largo y la primavera sigue sin aparecer: cómo estará el tiempo

El fin de semana largo de octubre llega a su fin este lunes 12, con condiciones meteorológicas que siguen mostrando una primavera bastante esquiva en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas frescas, la abundante nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas continuarán siendo protagonistas durante el comienzo de la nueva semana.

Luego de un fin de semana caracterizado por la inestabilidad, las lluvias y el viento en diferentes sectores del territorio bonaerense, el último día del descanso extendido presenta una tendencia hacia condiciones más estables, aunque sin un regreso generalizado del sol ni temperaturas particularmente elevadas.

Durante este lunes feriado, el panorama será variable según la región. En el centro y sudeste provincial se espera una jornada mayormente nublada, con ambiente fresco y temperaturas moderadas.

El cierre del fin de semana largo estará acompañado por un ambiente fresco, nubosidad variable y condiciones que podrían mejorar respecto de las jornadas anteriores. De todos modos, la evolución de la cobertura nubosa seguirá condicionando la sensación térmica.

Para el martes 13 de octubre, cuando se retome la actividad habitual después del feriado, los pronósticos mantienen la presencia de abundante nubosidad en distintos sectores bonaerenses. No se descarta la aparición de lloviznas o precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en áreas del este y centro-sudeste provincial.

El miércoles 14 podría comenzar a observarse una mejoría gradual, con algunos períodos de cielo parcialmente nublado y condiciones más estables. Sin embargo, las temperaturas continuarían siendo moderadas para esta época del año, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después del atardecer.

Hacia el jueves 15 y viernes 16, la tendencia general apunta a la persistencia de temperaturas primaverales relativamente frescas, con nubosidad variable y sin señales suficientes para anticipar un episodio de lluvias generalizadas en toda la Provincia. Las condiciones podrían diferir considerablemente entre el norte, el centro, el sudoeste y la Costa Atlántica.

La primavera sigue sin terminar de instalarse. A casi tres semanas de su comienzo, octubre continúa mostrando características más propias de una transición prolongada entre el invierno y la temporada cálida, con jornadas grises, viento y temperaturas que todavía no logran consolidar un período sostenido de calor.

Para quienes regresen este lunes de sus destinos turísticos, especialmente desde la Costa Atlántica hacia las localidades del interior bonaerense, se recomienda circular con precaución, consultar el estado de las rutas y mantenerse atentos a posibles cambios meteorológicos durante el viaje.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires despide el fin de semana largo con un tiempo fresco y variable, mientras las expectativas se concentran en una mejoría gradual durante los próximos días. Por ahora, el calor primaveral sigue haciéndose esperar y los abrigos todavía tendrán protagonismo durante buena parte de la semana.