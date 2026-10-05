San Vicente mantiene abierta la inscripción para la Policía 2027: requisitos y cómo anotarse

La inscripción para ingresar a la Policía de San Vicente en 2027 continúa abierta y las personas interesadas todavía pueden iniciar el trámite. La convocatoria corresponde a la Diplomatura en Prevención y Seguridad Ciudadana del Instituto de Formación Policial local y está dirigida a quienes buscan formarse para incorporarse a tareas de prevención y seguridad.

El Municipio mantiene habilitada una página específica con los requisitos, la documentación necesaria y las dos modalidades disponibles para comenzar la inscripción: preinscripción online o descarga de la planilla para su posterior presentación presencial.

Ver también: San Vicente refuerza la seguridad: qué cambios impulsa el Municipio en prevención y monitoreo.

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía de San Vicente en 2027

De acuerdo con la información oficial vigente, quienes quieran postularse deben reunir una serie de condiciones generales. El objetivo es que los aspirantes puedan verificar de antemano si cumplen con los criterios antes de completar el formulario.

Ser argentino o argentina nativo, naturalizado o por opción.

nativo, naturalizado o por opción. Tener entre 18 y 32 años .

. Haber finalizado los estudios secundarios .

. Poseer domicilio preferentemente en el partido de San Vicente .

. Contar con licencia de conducir, aunque este punto no es excluyente .

. Aprobar los exámenes de aptitudes psicofísicas y no registrar antecedentes penales.

La convocatoria forma parte del esquema de formación que el distrito viene desarrollando junto con instituciones educativas locales. En junio, INFOZONA ya había informado sobre una nueva cohorte del Instituto de Formación Policial de San Vicente, y ahora el proceso continúa con el ingreso correspondiente al ciclo 2027.

Qué documentación hay que preparar

Además de cumplir con los requisitos generales, el Municipio detalla la documentación que deberá estar disponible para completar la instancia presencial. Prepararla con anticipación permite evitar demoras y tener el legajo en condiciones al momento de presentarlo.

Foto 4×4 color, de frente, con fondo blanco y reciente.

Fotocopia del DNI, frente y dorso.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del título secundario o la constancia educativa correspondiente.

Constancia de CUIL.

Certificado de reincidencia.

Certificado de deudor alimentario, cuando corresponda.

Fotocopia de la licencia de conducir, en caso de contar con ella.

Cómo hacer la inscripción

Actualmente existen dos formas de iniciar el trámite. Una alternativa es completar la preinscripción digital disponible en la web municipal. En ese caso, el sistema solicita datos personales y requiere validar el correo electrónico informado.

La otra posibilidad es descargar la planilla oficial, completarla y presentarla junto con la documentación. La sede indicada para la recepción es la Universidad de San Vicente (UNSaV), en Avenida Sarmiento 1100, con atención de 8 a 12 horas.

Quienes quieran iniciar el procedimiento pueden consultar la información actualizada y acceder al formulario desde la página oficial de inscripción de la Policía de San Vicente.

Qué tener en cuenta al completar el formulario

Los datos cargados en la inscripción tienen carácter de declaración jurada, por lo que es importante revisar que nombres, número de documento, domicilio, teléfono y correo electrónico estén correctamente consignados. En la modalidad online, además, el sistema utiliza una validación por correo para confirmar la preinscripción.

La recomendación es conservar una copia de la documentación presentada y utilizar un correo electrónico al que el postulante tenga acceso habitual, ya que será uno de los canales necesarios para completar la primera etapa. La inscripción no reemplaza las evaluaciones posteriores: el cumplimiento de los requisitos y la aprobación de las instancias psicofísicas forman parte del proceso de ingreso.

Una convocatoria que sigue vigente

A diferencia de otros llamados que tienen una ventana de inscripción breve, la página municipal continúa mostrando la convocatoria como abierta. Por eso, quienes estén interesados en el ciclo 2027 todavía pueden revisar los requisitos e iniciar el proceso.

Antes de concurrir a la sede, conviene verificar que la documentación esté completa y consultar nuevamente la web oficial por si hubiera cambios en los horarios de atención o en las instancias posteriores de evaluación.