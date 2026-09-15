San vicente refuerza la seguridad: qué cambios impulsa el municipio en prevención y monitoreo

El Municipio de San Vicente volvió a poner el foco en la organización del sistema local de seguridad y reunió a los equipos del área en el Centro Operativo de Prevención de Alejandro Korn.

La mesa de trabajo fue encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza y tuvo como ejes la capacitación del personal, la coordinación de las distintas áreas y la optimización de las herramientas que se utilizan para prevención y respuesta.

El encuentro se enmarca en un proceso que durante los últimos meses sumó equipamiento, formación de agentes y el despliegue de la Policía Municipal en San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar.

Qué se trabajó en la reunión de seguridad

Durante la jornada se analizaron los desafíos operativos del distrito y se coordinó la agenda de las áreas responsables de control y prevención.

Uno de los puntos centrales fue la capacitación permanente de los trabajadores del sistema de seguridad. La intención es mejorar el uso de nuevas herramientas, fortalecer los procedimientos internos y acortar los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren intervención.

También se evaluaron mecanismos de coordinación entre monitoreo, prevención territorial y los distintos cuerpos que intervienen junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Monitoreo, patrulleros y tecnología de prevención

La estrategia municipal combina presencia en la calle con infraestructura tecnológica. En ese esquema, el Centro Operativo de Prevención cumple un papel central por la concentración de cámaras y herramientas de monitoreo.

El Municipio viene incorporando recursos para ampliar la capacidad de vigilancia y coordinación. La política incluye cámaras, móviles, herramientas tecnológicas y formación específica para operadores.

En etapas anteriores, 19 operadores y operadoras recibieron certificación tras completar una formación para el manejo de cámaras de videovigilancia dictada por el Instituto Universitario Policial Juan Vucetich.

El rol de la Policía Municipal de San Vicente

La Policía Municipal forma parte del esquema preventivo local y tiene como objetivo reforzar el patrullaje de proximidad y la presencia en los barrios.

El proceso de incorporación de agentes incluye instancias de formación y evaluación. Entre los contenidos difundidos por el Municipio se encuentran derecho penal y procesal, normativa municipal, primeros auxilios, derechos humanos, educación física, conducción de vehículos oficiales y prácticas profesionalizantes.

La convocatoria para integrar la fuerza local ha priorizado a personas con residencia en el partido y con estudios secundarios completos, además de los exámenes psicofísicos y requisitos de antecedentes.

Una política de seguridad con base local

Desde el Municipio plantean que el objetivo no es reemplazar a las fuerzas provinciales, sino sumar una estructura local capaz de intervenir en prevención, control urbano y situaciones de proximidad.

El distrito también ha desarrollado controles vehiculares en accesos estratégicos y acciones de coordinación entre la Policía Municipal, áreas de Tránsito y fuerzas provinciales.

La información institucional, convocatorias y novedades del área pueden consultarse en la sección de Seguridad del sitio oficial del Municipio de San Vicente.

El fortalecimiento del sistema se apoya así en tres ejes: más herramientas de monitoreo, formación continua y presencia territorial, con el Centro Operativo de Prevención como uno de los puntos de coordinación del esquema.