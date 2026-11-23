Aunque una reforma en el Congreso no obliga automáticamente a las jurisdicciones a cambiar sus cronogramas, la eventual eliminación de las primarias nacionales abre un dilema operativo en la provincia de Buenos Aires y enfrenta una traba legislativa en la Ciudad.

De acuerdo con un análisis publicado por TN, mientras en la administración bonaerense admiten dificultades para sostener una elección primaria propia, en territorio porteño el proyecto impulsado por La Libertad Avanza choca contra la falta de mayorías especiales en la Legislatura. A continuación, te detallamos qué postura analiza cada distrito y cuáles son los números en juego.

Qué evalúa la administración bonaerense frente a una suspensión nacional

En la provincia de Buenos Aires —distrito que concentra cerca del 37% del padrón electoral nacional—, la autonomía institucional permite fijar su propio calendario de votación. Sin embargo, el gobierno de Axel Kicillof aún no tomó una decisión definitiva y aguarda el desenlace del debate en el Congreso.

Según fuentes cercanas a la gestión provincial citadas por el medio, aunque tanto el Gobernador como su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se manifiestan a favor de las PASO, reconocen que resultaría muy complejo organizar una primaria exclusivamente provincial si caen las nacionales, tanto por su costo político como operativo.

El antecedente de 2025 y la interna dentro del peronismo

El antecedente inmediato de 2025 —cuando la Legislatura bonaerense suspendió las primarias y Kicillof desdobló los comicios locales de los nacionales— funciona como referencia para el oficialismo provincial.

Para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), las PASO representan una herramienta para ordenar candidaturas y darle volumen al proyecto presidencial del mandatario. Sin esa instancia, la definición de listas hacia 2027 quedaría sujeta a negociaciones directas entre las conducciones de los distintos sectores del peronismo, como La Cámpora y el Frente Renovador.

Por qué en la Ciudad de Buenos Aires no alcanzan los votos para suspenderlas

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque de La Libertad Avanza —encabezado por Pilar Ramírez— presentó proyectos para suspender o eliminar las PASO de 2027 y presiona a la gestión de Jorge Macri para acompañar el rumbo nacional.

No obstante, el principal freno en el distrito porteño es aritmético:

Mayoría exigida: Modificar el régimen electoral requiere el respaldo de 40 votos sobre un total de 60 bancas en la Legislatura.

Modificar el régimen electoral requiere el respaldo de en la Legislatura. Bancas insuficientes: Entre el PRO (12 legisladores) y La Libertad Avanza (14 legisladores) reúnen 26 voluntades , lejos del piso necesario.

Entre el y reúnen , lejos del piso necesario. Rechazo opositor: El peronismo (20 bancas) ya anticipó su voto en contra, postura que comparten el radicalismo, la izquierda y el sector de Horacio Rodríguez Larreta.

Cómo impacta el debate electoral en las alianzas rumbo a 2027

Más allá de las reglas de votación, la discusión por las primarias atraviesa las negociaciones políticas de cara a los próximos comicios generales.

En la Ciudad, Jorge Macri debe equilibrar el vínculo con los libertarios —con quienes evalúa competir o sellar una alianza— frente al armado de Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsa una coalición amplia con sectores radicales, peronistas e independientes que podría utilizar las PASO como mecanismo para dirimir sus propias candidaturas.