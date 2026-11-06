San Lorenzo vs Platense EN VIVO: horario, TV y cómo seguir el partido

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 concentra buena parte de la atención de los hinchas argentinos. En ese escenario, San Lorenzo y Platense se preparan para un cruce que puede tener consecuencias en la ubicación definitiva de los equipos dentro de su grupo.

El cierre del campeonato no se limita a conocer los resultados de una jornada. También se ordenan los cruces de eliminación directa, las posiciones de los clasificados y, en algunos casos, las últimas posibilidades de avanzar a los playoffs. Por eso, las consultas sobre horarios y transmisiones aumentan en la previa.

Para los seguidores de San Lorenzo y Platense, hay un dato fundamental: la organización ya difundió el cronograma y la señal de televisión. Conviene utilizar esa información antes que publicaciones sin fecha o guías que todavía muestran una programación anterior.

Cuándo juegan y por qué importa la última fecha

San Lorenzo recibirá a Platense el viernes 6 de noviembre, a las 19:15 de Argentina, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, en la Zona A. La programación oficial fue difundida por la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino.

El encuentro tendrá lugar en Buenos Aires. La fecha 16 es la última de la fase regular, por lo que los puntos pueden modificar posiciones y definir rivales de la instancia siguiente. Las condiciones particulares de clasificación dependen también de otros marcadores de la jornada.

Qué canal transmite el partido en Argentina

La señal anunciada para el encuentro es ESPN Premium. Se trata de un canal con derechos de transmisión, que requiere la contratación correspondiente según el proveedor de televisión. La disponibilidad en aplicaciones depende del servicio contratado.

La designación arbitral comunicada para este encuentro corresponde a Felipe Viola. Cualquier cambio de último momento deberá cotejarse con los comunicados oficiales de la organización antes de la publicación.

Pelota Libre y otras búsquedas: qué opciones son oficiales

La presencia del partido en buscadores con términos como Pelota Libre o Fútbol Libre no significa que esas páginas tengan derechos para emitirlo. No hay que confundir una consulta popular con una plataforma autorizada de transmisión.

Para verlo desde un celular o una computadora, el primer paso es comprobar si el operador que ofrece el Pack Fútbol dispone de una aplicación de acceso a sus señales. Las condiciones de ingreso, los dispositivos compatibles y el alcance del abono varían según la empresa.

También conviene distinguir las señales premium de los canales deportivos básicos. La contratación de una plataforma de streaming general no garantiza, por sí sola, acceso a todos los encuentros de la Liga Profesional.

Qué puede cambiar en la definición del Clausura

En la previa de San Lorenzo frente a Platense, las alineaciones pueden circular como probables, pero solo pasan a ser oficiales cuando los clubes o la organización las anuncian. Lo mismo ocurre con las bajas de última hora y las decisiones tácticas.

La definición del torneo obliga a mirar el panorama completo. En una jornada con partidos que se disputan en simultáneo, una modificación del marcador en otra cancha puede cambiar la posición final incluso si un equipo mantiene su propio resultado.

El calendario de la fecha fue organizado atendiendo a los criterios deportivos y de seguridad. Por ese motivo, algunos horarios difieren de los inicialmente publicados y resulta especialmente importante consultar la versión más reciente de la programación.

Los datos confirmados para seguir el encuentro

En síntesis, los datos confirmados son San Lorenzo vs. Platense, el viernes 6 de noviembre a las 19:15, por el Torneo Clausura 2026, con transmisión anunciada por ESPN Premium.

Esta información permite organizar la previa sin depender de enlaces de procedencia desconocida. Para quienes sigan el partido desde el exterior, los derechos pueden variar por país y no deben darse por equivalentes a los de Argentina.

Una vez que comience el encuentro, las incidencias deberán verificarse con la planilla oficial y la transmisión autorizada. Antes del pitazo inicial no corresponde anticipar resultados, goles, tarjetas ni formaciones confirmadas.