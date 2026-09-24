Último fin de semana para aprovechar estos reintegros antes de que cambie el mes

El último fin de semana de septiembre puede convertirse en una oportunidad para recuperar parte de los gastos cotidianos antes del cambio de mes. Hay reintegros que siguen activos el sábado 26 y el domingo 27, pero cada uno tiene sus propios rubros, topes y formas de pago.

El beneficio corresponde a Cuenta DNI, la billetera de Banco Provincia. Entre las promociones todavía vigentes aparecen gastronomía, veterinarias y pet shops, ferias bonaerenses y marcas destacadas.

Qué reintegros siguen disponibles este fin de semana

Para el sábado 26 coinciden varias opciones. Una de las novedades de septiembre es el beneficio para veterinarias y pet shops, con 30% de ahorro y un tope de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos cercanos a $26.650.

También continúa la promoción de gastronomía durante sábado y domingo: 25% de ahorro y hasta $8.000 de reintegro semanal por persona. Para llegar al máximo hay que acumular aproximadamente $32.000 en consumos elegibles.

Ver también: Cuenta DNI septiembre 2026: todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro

Los beneficios que funcionan todos los días

Hay promociones que no dependen del sábado o domingo. En ferias y mercados bonaerenses adheridos continúa el 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Las marcas destacadas mantienen un 30% de ahorro todos los días de septiembre, con un tope mensual de $15.000 por persona. Para aprovechar por completo ese máximo hay que acumular $50.000 en consumos elegibles durante el mes.

La lista de marcas, comercios adheridos y condiciones debe revisarse antes de pagar. Banco Provincia mantiene la información y los buscadores de beneficios en el sitio oficial de Cuenta DNI.

Cómo evitar perder el reintegro

El error más común es mirar solamente el porcentaje. También hay que controlar si el tope es semanal o mensual y qué forma de pago exige cada promoción.

Confirmar que el comercio esté adherido al beneficio específico.

Revisar si el tope ya fue usado durante la semana o el mes.

Usar el medio de pago indicado en las condiciones.

No asumir que dos promociones se acumulan entre sí.

Para hacer la cuenta antes de comprar, se puede utilizar la calculadora de Cuenta DNI, que permite estimar cuánto devuelve cada porcentaje según el monto gastado.

Por qué este fin de semana es distinto

Después del domingo quedarán solamente tres días de septiembre. Algunos beneficios seguirán funcionando hasta el miércoles 30, pero las promociones específicas de fin de semana tendrán su última oportunidad el sábado 26 y domingo 27.

Además, los topes mensuales se reinician o cambian cuando Banco Provincia publica la grilla de octubre. Por eso, quienes todavía tengan margen disponible en septiembre pueden revisar ahora si les conviene concentrar alguna compra prevista en estos últimos días.