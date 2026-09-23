Hasta 6 cuotas sin interés para un gasto clave: quiénes pueden aprovecharlo desde este jueves

Una promoción vigente durante septiembre permite financiar en 4 o 6 cuotas sin interés un gasto que suele representar una suma importante para muchas familias. El beneficio vuelve a estar disponible desde este jueves y se repite también el viernes.

La propuesta alcanza a compras realizadas en ópticas adheridas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia. Las tarjetas también pueden estar digitalizadas dentro de Cuenta DNI, siempre que se utilice una modalidad habilitada.

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Cómo funciona el beneficio en ópticas

Banco Provincia mantiene una financiación especial para compras en ópticas seleccionadas durante todos los jueves y viernes. La promoción ofrece:

4 cuotas sin interés.

6 cuotas sin interés.

Tarjetas Visa y Mastercard de Banco Provincia.

Compras en comercios adheridos.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La promoción tiene un costo financiero total nominal anual del 0,00% para esas modalidades.

Quiénes pueden usar las cuotas sin interés

El beneficio no es exclusivo para pagos con dinero en cuenta. Está vinculado a las tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia.

Es posible pagar con la tarjeta física o con la tarjeta digitalizada dentro de Cuenta DNI mediante QR o tecnología sin contacto, de acuerdo con las condiciones informadas por el banco.

En el caso del pago NFC, Banco Provincia aclara que esta modalidad se valida únicamente para Visa crédito en dispositivos Android.

Un ejemplo de cuánto se paga por mes

Para entender el impacto de la financiación, una compra de $120.000 quedaría de esta manera:

Modalidad Cuota aproximada Total 4 cuotas sin interés $30.000 $120.000 6 cuotas sin interés $20.000 $120.000

La ventaja es que no se agregan intereses dentro de las modalidades promocionadas. De todos modos, antes de comprar conviene confirmar que la óptica figure dentro del listado de comercios adheridos.

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Qué pagos quedan afuera

Banco Provincia aclara que el beneficio no se acumula con otras promociones y que existen canales de pago que pueden quedar excluidos.

En particular, las condiciones oficiales indican que la promoción no aplica a operaciones realizadas mediante ciertos dispositivos, botones de pago, plataformas o billeteras que no estén expresamente habilitadas para esta acción.

Por eso, para asegurarse de acceder a las cuotas, lo más conveniente es utilizar la tarjeta física o alguna de las modalidades de pago que el banco reconoce dentro de Cuenta DNI.

Hasta cuándo estará disponible

La financiación está vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026 y funciona los jueves y viernes.

Las condiciones completas y el listado de ópticas pueden consultarse en el sitio oficial de Banco Provincia.

Con varios meses todavía por delante, la promoción puede resultar especialmente útil para quienes necesitan cambiar anteojos, renovar lentes o afrontar una compra óptica de mayor valor sin pagar todo de una sola vez.