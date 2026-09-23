10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para renovar la casa: el beneficio que sigue hasta fin de año

Una promoción que sigue vigente durante los próximos meses permite combinar 10% de ahorro con 4 o 6 cuotas sin interés para compras vinculadas con el hogar. El beneficio funciona todos los días y no establece un tope general de reintegro.

La propuesta corresponde a Banco Provincia y alcanza al rubro de bazar y decoración en comercios adheridos, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad.

Cómo funciona el 10% de descuento para el hogar

La promoción está disponible todos los días y combina dos beneficios en una misma compra:

10% de ahorro.

4 cuotas sin interés.

6 cuotas sin interés.

Sin tope general de reintegro.

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Aplica en comercios de bazar y decoración adheridos a la promoción. Las compras deben realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Cuánto se puede ahorrar en una compra

Como no existe un tope general de reintegro informado para esta promoción, el descuento mantiene la relación del 10% sobre el monto alcanzado por el beneficio.

Compra Ahorro del 10% Costo final estimado $40.000 $4.000 $36.000 $100.000 $10.000 $90.000 $200.000 $20.000 $180.000 $300.000 $30.000 $270.000

Banco Provincia aclara que la bonificación puede verse reflejada hasta en el resumen siguiente a aquel en el que ingrese el consumo.

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También se puede pagar desde Cuenta DNI

Las tarjetas pueden utilizarse de forma física o digitalizadas dentro de Cuenta DNI mediante las modalidades admitidas por el banco, como código QR o pago sin contacto.

Para NFC, la entidad especifica que la opción se encuentra validada para tarjetas Visa crédito y dispositivos Android.

Esto permite acceder al mismo beneficio sin necesidad de llevar la tarjeta física, siempre que el comercio y la modalidad de cobro estén adheridos.

Qué diferencia hay entre las 6 cuotas sin interés y las 12 cuotas

El banco también ofrece una alternativa de 12 cuotas fijas para el mismo rubro, pero no debe confundirse con la financiación promocional de 4 o 6 cuotas.

Las 4 y 6 cuotas tienen costo financiero total nominal anual de 0,00%. En cambio, la modalidad de 12 cuotas fijas tiene condiciones financieras propias y puede incluir interés.

Por eso, antes de elegir la cantidad de pagos conviene verificar cuál es la opción seleccionada en el comercio.

Hasta cuándo sigue el beneficio

La promoción está vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026 en CABA, Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

No es acumulable con otras promociones y solo aplica en los comercios adheridos. El listado y las condiciones completas se encuentran disponibles en la web oficial de Banco Provincia.

Por su combinación de descuento sin tope general y financiación sin interés, puede ser una alternativa a revisar antes de realizar compras de bazar, decoración o artículos para renovar distintos espacios de la casa.