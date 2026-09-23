Cuenta DNI: cómo obtener 100% de reintegro y hasta $500.000 de devolución en dos meses

Por Denisse Helman
Cuenta dni: cómo obtener 100% de reintegro y hasta $500. 000 de devolución en dos meses

Frente al lanzamiento de la nueva promoción de la banca pública bonaerense, miles de usuarios buscan saber cómo acceder al beneficio que devuelve la totalidad de los consumos diarios. La medida otorga un reintegro del 100% en compras realizadas con billetera digital durante dos meses seguidos y topes de hasta $500.000.

Requisitos para acceder al 100% de reintegro en Cuenta DNI

El beneficio dispuesto por el Banco Provincia está destinado a jubilados y pensionados de ANSES que trasladen el cobro de sus haberes a la entidad.

Para habilitar la devolución total, los usuarios deben solicitar el cambio de medio de cobro y contratar un nuevo paquete de productos o tarjeta de crédito (Visa o Mastercard).

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Se considera un cliente nuevo a todo aquel beneficiario que no haya tenido contratado un paquete o tarjeta en la entidad durante el último año.

Topes de devolución según el producto contratado

El límite máximo de reembolso asignado a cada beneficiario depende de la oferta crediticia elegida al momento del trámite:

  • Paquete Logros: devolución de hasta $500.000.
  • Paquete Evolución: tope de reintegro de hasta $300.000.
  • Paquete Crecimiento: límite de hasta $200.000.
  • Paquete Impulso o Tarjeta de Crédito: tope fijado en $100.000.

La promoción aplica a las compras abonadas con Cuenta DNI mediante QR, clave DNI, débito en cuenta o link de pago en cualquier comercio.

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Trámite paso a paso para cambiar el lugar de cobro en ANSES

El traspaso de haberes hacia el Banco Provincia es totalmente gratuito y se puede gestionar a través de tres vías habilitadas por ANSES:

  • Por teléfono: llamando al 130, marcando la opción 4 (Jubilaciones y pensiones) y luego la opción 2 (Cambio de medio de cobro).
  • Por internet: ingresando a mi ANSES con Clave de la Seguridad Social y dirigiéndose a la sección Cobros > Cambiar medio de cobro.
  • De forma presencial: solicitando un turno web para presentarse en una oficina de ANSES con el Formulario PS 6.37 completo.

Créditos, adelantamiento de haberes y cuotas en Provincia Compras

Además de la devolución en las compras con la billetera digital, quienes pasen su cobro al banco obtienen facilidades financieras adicionales.

Entre las ventajas figura el adelanto de haberes a tasa 0% mediante Home Banking (disponible a los 90 días del primer cobro) y préstamos personales con tasas preferenciales.

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Asimismo, el paquete incluye tarjetas de crédito totalmente bonificadas sin costo de mantenimiento y acceso a financiación en cuotas sin interés en la plataforma Provincia Compras.

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