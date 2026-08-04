Reforma laboral para empleadas domésticas: período de prueba de 6 meses y recibo digital obligatorio

Si tenés dudas sobre cómo impacta la nueva ley en el servicio doméstico o qué valores se pagan este mes, la normativa trae cambios clave que tenés que conocer.

La reforma mantiene derechos como las vacaciones e indemnizaciones, pero extiende el período de prueba a 6 meses y digitaliza por completo los recibos de sueldo.

El nuevo período de prueba de 6 meses y la ropa de trabajo en dinero

El cambio más profundo para los contratos por tiempo indeterminado es la extensión del período de prueba a seis meses para todas las modalidades.

Durante este lapso, cualquiera de las partes puede dar por finalizada la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización por despido.

Por otra parte, la entrega obligatoria de indumentaria de trabajo se podrá reemplazar por una suma de dinero no remunerativa tras vencer el período de prueba.

Recibo electrónico obligatorio por ARCA y actualización de juicios

Los recibos de sueldo tradicionales en formato papel quedan desplazados por la emisión digital obligatoria a través del sistema de ARCA.

Además, la constancia bancaria del depósito del salario pasa a ser prueba suficiente y legal del pago de la remuneración.

En materia de litigios, la actualización e intereses de créditos laborales se unifican bajo las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

Escalas salariales y montos por hora en agosto de 2026

En agosto no se aplica un incremento adicional, manteniéndose vigentes los valores mínimos fijados en julio:

Personal para tareas generales: $3.733,72 la hora con retiro ($458.053,22 al mes) y $3.996,45 la hora sin retiro ($505.302,76 al mes).

$3.733,72 la hora con retiro ($458.053,22 al mes) y $3.996,45 la hora sin retiro ($505.302,76 al mes). Cuidado de personas: $3.996,45 la hora con retiro ($505.302,76 al mes) y $4.435,86 la hora sin retiro ($558.972,92 al mes).

$3.996,45 la hora con retiro ($505.302,76 al mes) y $4.435,86 la hora sin retiro ($558.972,92 al mes). Caseros: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el valor mensual.

$3.996,45 la hora y $505.302,76 el valor mensual. Personal para tareas específicas: $4.223,25 la hora con retiro ($517.006,43 al mes) y $4.597,18 la hora sin retiro ($571.426,17 al mes).

$4.223,25 la hora con retiro ($517.006,43 al mes) y $4.597,18 la hora sin retiro ($571.426,17 al mes). Supervisores: $4.438,77 la hora con retiro ($553.725,91 al mes) y $4.829,13 la hora sin retiro ($612.673,11 al mes).

Antigüedad, zonas desfavorables y los derechos que se mantienen

Se sostiene el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado, contabilizado desde el 1 de septiembre de 2020.

Asimismo, las trabajadoras de La Pampa, Patagonia y el partido bonaerense de Patagones perciben un adicional del 31% por zona desfavorable.

La reforma preserva la jornada máxima de 8 horas diarias (48 semanales), el descanso semanal de 35 horas, las licencias por maternidad y la indemnización por antigüedad.