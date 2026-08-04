Demoraron a facundo moyano tras una denuncia por un presunto episodio de violencia

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes luego de un operativo policial realizado en un departamento del barrio porteño de Belgrano, a raíz de una denuncia por un presunto episodio de violencia.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación conflictiva dentro de una vivienda. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a una joven de 23 años, quien manifestó haber escapado del inmueble luego de una presunta agresión.

Ante esa denuncia, los uniformados demoraron a Moyano y lo trasladaron a la Comisaría Vecinal 13-A, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y avanzar con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para establecer si existió un delito y cuál fue la participación de las personas involucradas.

En paralelo, distintos medios nacionales señalaron que el episodio también es investigado para establecer si el dirigente habría atravesado un cuadro de alteración al momento de la intervención policial, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Hasta el momento no se difundió una versión oficial por parte de Facundo Moyano ni de su entorno respecto de lo ocurrido.

La investigación continúa en etapa inicial y, por el momento, no se informó sobre una imputación formal ni sobre medidas judiciales definitivas. Se espera que en las próximas horas la Justicia avance con la toma de declaraciones y la evaluación de las pruebas reunidas para esclarecer el episodio.