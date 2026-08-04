Máximo kirchner sale a recorrer el país y se prepara para jugar fuerte en 2027

Máximo Kirchner empezó a desplazarse por fuera de la Provincia de Buenos Aires con una intensidad que no se veía en los últimos años. Las visitas, los actos y las reuniones con dirigentes del interior abrieron una nueva discusión dentro del peronismo: qué lugar busca ocupar el diputado nacional cuando la carrera hacia 2027 comienza a ordenar alianzas, tensiones y candidaturas.

El movimiento todavía no fue presentado como un lanzamiento formal. Tampoco existe un cronograma público con todas las provincias que visitará. Sin embargo, la secuencia política muestra una decisión: construir presencia federal, llevar la posición de Cristina Kirchner al territorio y ganar peso en la mesa donde se definirá la estrategia electoral opositora.

Máximo Kirchner prepara una recorrida nacional con la mirada puesta en 2027

Durante las últimas semanas, el referente de La Cámpora participó de actividades en Entre Ríos, Santa Fe, Carmen de Areco y La Rioja. El despliegue continuará durante el segundo semestre de 2026, con encuentros organizados por dirigentes de la agrupación y referentes locales del Partido Justicialista.

La señal más fuerte se produjo en La Rioja, donde compartió actividades con el gobernador Ricardo Quintela y ocupó un lugar central en una convocatoria que buscó mostrar voluntad de unidad. Axel Kicillof había sido invitado, pero no asistió. La ausencia volvió a dejar expuesta la distancia entre el gobernador bonaerense y el sector alineado con Cristina Kirchner.

Kirchner llega a esta etapa después de haber dejado la presidencia del PJ bonaerense, conducción que asumió Kicillof en abril. Ese cambio redujo su responsabilidad partidaria en la Provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo le permitió ampliar su agenda hacia otros distritos y presentarse como una referencia del kirchnerismo a escala nacional.

El papel de Cristina Kirchner en la nueva estrategia

El contexto judicial de Cristina Kirchner es determinante para entender el movimiento. La expresidenta cumple prisión domiciliaria y está inhabilitada para ejercer cargos públicos tras la condena firme en la causa Vialidad. Aunque conserva influencia sobre una parte importante del peronismo, sus posibilidades de recorrer el país y participar personalmente de negociaciones políticas están limitadas.

En ese escenario, Máximo Kirchner aparece como el dirigente encargado de trasladar su mensaje, sostener vínculos con gobernadores, intendentes y legisladores, y defender la línea política del cristinismo. No existe una designación institucional como delegado: se trata de una función política que surge del vínculo con su madre y del rol que ocupa dentro de La Cámpora.

Uno de los ejes que repetirá en sus apariciones será el pedido para que Cristina Kirchner pueda participar de las elecciones de 2027. El diputado ya sostuvo públicamente que el espacio quiere verla nuevamente como candidata, pese a que la inhabilitación vigente impide hoy esa posibilidad.

¿Máximo Kirchner puede ser candidato en 2027?

La recorrida alimentó versiones sobre una eventual candidatura presidencial o sobre una postulación en la Provincia de Buenos Aires. Por ahora, no hay ninguna candidatura confirmada y el propio dirigente evita anticipar una definición.

La construcción, sin embargo, le permite llegar con volumen propio a una futura negociación. Si Cristina Kirchner no puede competir, el kirchnerismo necesitará una figura que represente su identidad y sus posiciones en una eventual interna o acuerdo con otros sectores. Hasta ahora, Eduardo Wado de Pedro ocupaba con frecuencia ese lugar, pero la exposición creciente de Máximo modifica el equilibrio.

En Carmen de Areco, el intendente Iván Villagrán incluso lo mencionó como posible candidato presidencial. Ese respaldo no equivale a un lanzamiento, pero confirmó que su nombre ya comenzó a circular dentro del propio espacio.

La interna con Kicillof y el debate por la unidad del peronismo

La expansión nacional de Máximo Kirchner también se cruza con el proyecto político de Axel Kicillof. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una construcción propia y es señalado por distintos sectores como uno de los posibles candidatos presidenciales del peronismo.

La relación entre ambos espacios atraviesa un momento de fuerte desgaste. Las diferencias incluyen el liderazgo, la estrategia frente al Gobierno de Javier Milei, la integración de las listas y el peso que debe conservar Cristina Kirchner en las decisiones.

Otro punto de discusión será el programa económico. Máximo Kirchner viene colocando en primer plano la relación con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de que el Congreso intervenga en futuras operaciones de endeudamiento. Para el cristinismo, la unidad electoral no puede limitarse a una foto: debe incluir acuerdos sobre deuda, políticas económicas y el rol de los legisladores peronistas que acompañaron iniciativas del oficialismo.

La gira, por lo tanto, tendrá una doble función. Buscará mantener activa la conducción política de Cristina Kirchner fuera de su domicilio y, al mismo tiempo, posicionar a su hijo como protagonista de una disputa que todavía no tiene candidatos definidos. Las próximas provincias elegidas, los dirigentes que lo reciban y el tono frente a Kicillof permitirán medir si se trata de una representación transitoria o del comienzo de una candidatura propia.