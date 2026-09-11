Cómo recuperar fotos borradas de Google Fotos: qué podés recuperar y cuándo ya no es posible

Recuperar fotos borradas de Google Fotos todavía es posible en varias situaciones, pero no existe un único botón que funcione para todos los casos. La clave está en saber si la imagen sigue en la papelera, si fue archivada, si estaba respaldada en otra cuenta o si solamente desapareció de la vista principal de la aplicación.

La política vigente de Google es bastante concreta: las fotos y videos que permanecen en la papelera pueden restablecerse, mientras que los elementos eliminados de forma permanente ya no pueden recuperarse desde Google Fotos. Por eso, antes de instalar aplicaciones desconocidas o pagar por supuestos servicios de recuperación, conviene hacer una serie de verificaciones simples.

También es importante revisar la seguridad de la cuenta. Si además de fotos faltan otros datos o detectás movimientos extraños, puede servir esta guía de INFOZONA sobre cómo administrar datos personales asociados a Google.

Cómo recuperar fotos borradas de Google Fotos desde la papelera

Según la ayuda oficial de Google Fotos, la papelera conserva actualmente los elementos borrados durante 30 días. Mientras la foto o el video siga allí, el proceso de recuperación es directo.

En Android, los pasos son los siguientes:

Abrí la aplicación Google Fotos. Entrá en Colecciones. Tocá Papelera. Mantené presionada la foto o el video que querés recuperar. Elegí Restablecer.

La imagen debería volver a la biblioteca de Google Fotos, a los álbumes donde estaba y, según el dispositivo y la configuración, también a la galería del teléfono.

Desde una computadora el procedimiento es similar: hay que ingresar a Google Fotos con la cuenta correcta, abrir la papelera, seleccionar el elemento y utilizar la opción Restablecer.

Qué hacer si la foto no aparece en la papelera

Que una imagen no esté a simple vista no significa automáticamente que haya sido eliminada para siempre. Antes de descartarla, conviene revisar estos lugares:

Archivo: una foto archivada desaparece de la vista principal, pero sigue guardada en la cuenta.

una foto archivada desaparece de la vista principal, pero sigue guardada en la cuenta. Otra cuenta de Google: es muy común tener dos o más cuentas abiertas en el mismo celular y que la copia de seguridad se haya realizado en una diferente.

es muy común tener dos o más cuentas abiertas en el mismo celular y que la copia de seguridad se haya realizado en una diferente. Carpetas del dispositivo: capturas de pantalla, imágenes de WhatsApp y fotos descargadas pueden quedar en carpetas que no estaban configuradas para hacer copia de seguridad.

capturas de pantalla, imágenes de WhatsApp y fotos descargadas pueden quedar en carpetas que no estaban configuradas para hacer copia de seguridad. Galería del teléfono: algunos equipos mantienen su propia papelera independiente de Google Fotos.

algunos equipos mantienen su propia papelera independiente de Google Fotos. Otro dispositivo: una copia local puede seguir disponible en una tablet, computadora o teléfono antiguo.

Google también recomienda verificar qué cuenta está configurada para la copia de seguridad y qué carpetas del dispositivo fueron incluidas. Si la foto nunca se subió a la nube, Google Fotos no puede restaurar una copia que no llegó a almacenarse.

¿Se pueden recuperar fotos borradas definitivamente?

Acá aparece el límite más importante. La documentación oficial indica que los elementos borrados de forma permanente no pueden restablecerse desde Google Fotos. Esto incluye fotos eliminadas de la papelera o elementos que superaron el período de conservación y fueron borrados automáticamente.

Por ese motivo, no conviene confiar en páginas que prometen “recuperar cualquier foto de Google” únicamente con el correo electrónico. Además de no poder acceder a la papelera eliminada de otra persona, ese tipo de servicios puede intentar obtener la contraseña o los códigos de verificación de la cuenta.

Si la foto también estuvo guardada físicamente en un celular, tarjeta de memoria o computadora, el escenario es distinto: podría existir alguna copia local. Pero eso ya depende del dispositivo, de si el archivo fue sobrescrito y del sistema de almacenamiento utilizado. No es una recuperación desde Google Fotos.

Cómo comprobar si la copia de seguridad estaba activada

En la aplicación de Google Fotos, tocá la foto de perfil de la cuenta y revisá el estado de Copia de seguridad. Allí podés comprobar qué cuenta está usando el teléfono y si la sincronización está activa.

Esta revisión es especialmente útil cuando las fotos más nuevas aparecen pero faltan imágenes antiguas, o cuando cambiás de teléfono y descubrís que determinadas carpetas nunca se subieron.

Para evitar que vuelva a ocurrir, conviene mantener activada la copia de seguridad de las carpetas importantes y comprobar periódicamente que el proceso se complete. Las fotos realmente importantes también pueden conservarse en una segunda ubicación, como una computadora o un disco externo.

Errores frecuentes que conviene evitar

Vaciar la papelera demasiado rápido: después de hacerlo, Google Fotos considera esos elementos eliminados de forma permanente.

después de hacerlo, Google Fotos considera esos elementos eliminados de forma permanente. Confundir “Archivo” con “Papelera”: archivar no elimina la foto.

archivar no elimina la foto. Mirar una cuenta distinta: verificá siempre el correo que aparece en la parte superior de la aplicación.

verificá siempre el correo que aparece en la parte superior de la aplicación. Instalar APK de recuperación dudosas: pueden pedir permisos excesivos sin ofrecer ninguna posibilidad real de recuperar contenido borrado de la nube.

pueden pedir permisos excesivos sin ofrecer ninguna posibilidad real de recuperar contenido borrado de la nube. Eliminar una foto pensando que sólo desaparecerá de un dispositivo: con la copia de seguridad activa, las acciones de borrado pueden sincronizarse.

Cuánto tiempo hay para actuar

La recomendación práctica es revisar la papelera apenas notás que falta una imagen. La ayuda oficial de Google Fotos señala actualmente que los elementos de la papelera se eliminan definitivamente después de 30 días.

Si la foto todavía está allí, recuperarla lleva unos segundos. Si no aparece, el siguiente paso es revisar Archivo, la cuenta de respaldo, la galería local y otros dispositivos antes de concluir que se perdió de forma definitiva.