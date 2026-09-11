Morosidad persistente: casi la mitad de quienes refinancian vuelven a endeudarse en menos de un año

Ponerse al día con los compromisos financieros parecía ser el paso definitivo para ordenar las cuentas caseras, pero los datos recientes demuestran que la tranquilidad dura muy poco tiempo.

La dificultad para sostener el pago de las obligaciones volvió a encender las alarmas entre entidades bancarias y billeteras virtuales, revelando que el problema de fondo excede el simple deseo de pagar.

La mitad recae en menos de doce meses

Un análisis privado sobre 1,75 millones de deudores que lograron normalizar su situación entre agosto de 2024 y junio de 2026 expuso una frágil recuperación.

Dentro de los casos monitoreados de manera constante, el 48,5% volvió a caer en mora antes de cumplir un año de haber regularizado su deuda.

El fenómeno también muestra señales tempranas: el 35,4% recayó a los seis meses de haberse puesto al día, mientras que un 22,9% incurrió en nuevos atrasos dentro de los primeros noventa días.

Ingresos ahogados y crédito amesetado

La reincidencia refleja que saldar un saldo pendiente no implica una recuperación real de la economía familiar frente a la pérdida de poder adquisitivo.

La caída del dinero disponible tras cubrir gastos fijos limita la capacidad de ahorro y elimina el colchón financiero que antes aportaba el endeudamiento.

Esta dinámica mantiene el consumo paralizado y frena la reactivación crediticia, convirtiendo una dificultad entre privados en un problema con impacto directo en la actividad económica general.

El peso oculto de los impuestos en las tasas

Las altas tasas de interés continúan encareciendo el acceso al financiamiento y complicando la liquidación de los compromisos mensuales.

Una porción sustancial del Costo Financiero Total (CFT) responde a la carga tributaria: los impuestos representan el 27,1% en préstamos personales y el 28,2% en tarjetas de crédito.

Esta presión impositiva encarece las cuotas finales, elevando el riesgo de incumplimiento incluso entre quienes buscan refinanciar de manera voluntaria.

Refinanciaciones récord con lento resultado

Las entidades bancarias aplicaron un volumen inédito de programas de reestructuración para evitar la pérdida definitiva de cobro.

Las refinanciaciones alcanzaron un pico cercano al 4% del monto total del sistema, marcando un registro histórico en la gestión de cartera.

Sin embargo, los analistas advierten que estas herramientas solo otorgan un alivio temporal y que la normalización definitiva de los deudores continuará siendo un proceso lento.