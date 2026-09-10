Bomberos harán un "sirenazo" nacional este jueves en reclamo por una deuda de $60. 000 millones y fondos frenados

Este jueves por la mañana sonarán las sirenas de los cuarteles en toda la Argentina para visibilizar una situación crítica que afecta de lleno el equipamiento y la operatividad de los servidores públicos.

La medida busca llamar la atención de las autoridades ante un escenario financiero límite, por lo que las asociaciones le pidieron a los vecinos de cada comunidad que no se alarmen al escuchar el toque a las 10:00 horas.

Deuda millonaria y fondos frenados

El reclamo central se dirige a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la falta de ejecución de $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054.

Estos fondos corresponden al remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores que no fueron distribuidos, afectando directamente a más de 1.000 asociaciones y 52.000 efectivos voluntarios en todo el país.

Habitualmente el subsidio se liquida entre marzo y mayo, acumulando a la fecha entre cuatro y seis meses de demora, lo que representa un recorte estimado de $45 millones por cada cuartel.

Impacto en la atención de emergencias

La parálisis de estos recursos de afectación específica complica la respuesta inmediata de los servicios de emergencia en un contexto crítico frente a las exigencias operativas de la temporada.

Al no bajar partidas nacionales a las provincias ni a los municipios, los cuarteles atraviesan severas dificultades para financiar combustible, insumos básicos y mantenimiento de autobombas.

Desde el sector remarcan que no se trata de aportes discrecionales ni asistencia extraordinaria, sino de montos recaudados y asignados expresamente por ley.

Prestaciones en rutas y devolución del IVA

A la disputa por el subsidio se suma el pedido de compensación por la atención médica y técnica brindada en siniestros dentro de las rutas concesionadas por el Estado.

Solicitan que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) incluya convenios obligatorios, una contraprestación fija mensual, reintegro de gastos y cobertura por daños en herramientas.

Asimismo, exigen la aplicación integral de la Ley 27.629 para lograr la devolución del IVA en la compra de bienes, servicios y equipamiento por parte de ARCA.

Trabas para importar unidades de emergencia

Los cuarteles enfrentan serias complicaciones operativas frente al Ministerio de Economía y el Banco Central para girar pagos al exterior y adquirir vehículos.

Debido a los altos costos de los rodados en el mercado local, las asociaciones optan por comprar unidades usadas en el extranjero, operatoria que exige pagos anticipados totales.

Sin la agilización de estos giros comerciales, la renovación y actualización de la flota de autobombas permanece totalmente frenada.