Google: ¿Cómo borrar tu celular, dirección y datos personales de los resultados de búsqueda?

La exposición de datos personales en la web ha dejado de ser una preocupación menor para convertirse en un riesgo real de seguridad. En respuesta a la creciente demanda de los usuarios, especialmente en contextos de ciberseguridad sensible como el de Argentina, Google ha actualizado y simplificado sus herramientas de privacidad. Ahora, cualquier persona puede solicitar la eliminación de resultados de búsqueda que contengan información de contacto personal o datos que permitan el “doxing”, un proceso que antes requería trámites legales complejos y que hoy se resuelve desde un panel de control unificado.

Privacidad en los resultados de búsqueda: qué podés eliminar hoy mismo

La política de Google se ha vuelto más estricta para proteger la integridad física y financiera de los usuarios. Las nuevas funciones permiten retirar de manera directa:

Información de contacto personal : Números de teléfono, direcciones físicas y correos electrónicos particulares que aparezcan en sitios de acceso público.

: Números de teléfono, direcciones físicas y correos electrónicos particulares que aparezcan en sitios de acceso público. Datos de identificación oficial : Números de DNI, CUIT/CUIL o pasaporte.

: Números de DNI, CUIT/CUIL o pasaporte. Credenciales de inicio de sesión : Nombres de usuario y contraseñas que hayan quedado expuestos por filtraciones.

: Nombres de usuario y contraseñas que hayan quedado expuestos por filtraciones. Contenido de “doxing” : Información que se publica con intención maliciosa para incitar al acoso o daño del usuario.

: Información que se publica con intención maliciosa para incitar al acoso o daño del usuario. Imágenes explícitas o íntimas: Fotografías compartidas sin consentimiento (contenido no consentido).

Es fundamental entender que Google elimina el enlace de sus resultados de búsqueda, lo que impide que otros encuentren la información mediante el buscador, pero el contenido sigue existiendo en el sitio web original. Para una eliminación total, siempre se recomienda contactar también al administrador de la página fuente.

Herramienta “Resultados sobre ti”: el nuevo panel automático

Para simplificar el proceso, Google ha integrado la herramienta “Resultados sobre ti” dentro de su aplicación móvil y versión de escritorio. Este sistema funciona de manera proactiva:

El usuario registra su nombre y datos de contacto en una sección privada de su cuenta de Google.

El motor de búsqueda monitorea constantemente la web en busca de coincidencias.

Si Google encuentra una página con esos datos, envía una notificación automática al usuario.

El interesado puede revisar el hallazgo y solicitar la eliminación con un solo clic, sin necesidad de completar formularios técnicos.

En Argentina, esta herramienta es particularmente útil para combatir la proliferación de sitios de “bases de datos” que recolectan información pública de manera masiva y la exponen de forma insegura.

Guía paso a paso para solicitar la baja de tus datos

Si encontraste información tuya que querés quitar de Google, el procedimiento es el siguiente:

Ingresá a tu cuenta de Google y hacé clic en tu foto de perfil.

Seleccioná la opción “Resultados sobre ti” .

. Si no tenés alertas activas, podés realizar una búsqueda manual de tu nombre.

Al encontrar el resultado no deseado, tocá los tres puntos verticales al lado del enlace.

Seleccioná “Quitar resultado” y elegí el motivo (por ejemplo, “Contiene mi información de contacto personal”).

y elegí el motivo (por ejemplo, “Contiene mi información de contacto personal”). Podrás seguir el estado de tu pedido en la pestaña de “Solicitudes” dentro del mismo panel.

Criterios de aprobación y excepciones

Google no elimina toda la información que un usuario desea ocultar. El equipo de revisión de la plataforma evalúa cada pedido bajo criterios de interés público. Generalmente, no se eliminarán:

Artículos de noticias sobre hechos de relevancia pública.

Información contenida en sitios gubernamentales oficiales (como boletines oficiales o padrones).

Datos de personas con cargos públicos o de relevancia política en ejercicio de sus funciones.

Protección adicional: la desindexación por derecho al olvido

Más allá de los datos de contacto, en Argentina existe jurisprudencia sobre el “Derecho al Olvido”, que permite solicitar la desindexación de información verídica pero antigua, irrelevante o perjudicial que afecte la dignidad de una persona. Aunque el trámite de Google mencionado arriba es automático para datos de contacto, para casos legales complejos de reputación digital, los usuarios pueden recurrir a los formularios de asistencia legal de la plataforma.