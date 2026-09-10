La industria sufrió la mayor caída mensual desde la pandemia y la construcción volvió a retroceder

Dos sectores que suelen anticipar el pulso de la economía argentina volvieron a encender una señal de alerta. La industria manufacturera y la construcción mostraron en julio un retroceso marcado, en un escenario en el que el consumo, el crédito y los costos continúan condicionando las decisiones de empresas y familias.

El dato cobra especial importancia porque ambas actividades concentran una parte significativa del empleo asalariado privado. La evolución se conoce mientras también crece la preocupación por la caída del empleo formal y el avance del monotributo, y en un contexto en el que el endeudamiento de los jóvenes argentinos muestra las dificultades para sostener gastos corrientes.

Cuánto cayeron la industria y la construcción en julio

De acuerdo con los últimos indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial manufacturera registró en julio una baja desestacionalizada del 5% frente a junio. Se trata de la caída mensual más pronunciada desde el impacto inicial de la pandemia.

En la comparación con julio de 2025, la industria retrocedió 4,9%. La construcción siguió la misma dirección: el indicador desestacionalizado bajó 4,6% mensual y quedó 4,5% por debajo del nivel de un año atrás.

Industria: -5% mensual y -4,9% interanual.

-5% mensual y -4,9% interanual. Construcción: -4,6% mensual y -4,5% interanual.

-4,6% mensual y -4,5% interanual. Señal principal: el deterioro alcanzó simultáneamente a dos actividades con fuerte capacidad de generación de empleo.

La actividad fabril tiene un peso directo sobre el empleo registrado y sobre una extensa red de proveedores.

Por qué la caída mensual es una señal relevante

La comparación interanual permite saber cómo está la actividad frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, el número mensual desestacionalizado ayuda a detectar con mayor rapidez un cambio de tendencia. En este caso, el retroceso de julio interrumpió la mejora que la industria había mostrado en junio y expuso la fragilidad de la recuperación.

En la construcción ocurre algo similar. El sector reacciona rápidamente cuando se frenan las obras privadas, se posterga la compra de materiales o disminuye la inversión pública. Por esa razón, una baja mensual de esta magnitud no se limita a las grandes constructoras: también puede trasladarse a corralones, transportistas, profesionales, contratistas y trabajadores independientes.

La industria, a su vez, abarca actividades muy distintas, desde alimentos y bebidas hasta textiles, productos metálicos, maquinaria y automotores. Cuando la baja es generalizada, el efecto se distribuye a lo largo de numerosas cadenas productivas y alcanza a pequeñas y medianas empresas que dependen del mercado interno.

Qué factores están presionando a los sectores productivos

No existe una sola causa que explique el movimiento. Entre los elementos que aparecen con mayor frecuencia en el análisis empresario se encuentran la debilidad del consumo, el costo del financiamiento, la competencia de productos importados y el aumento de gastos operativos.

Para una fábrica, vender menos puede derivar primero en una reducción de turnos, horas extras o inventarios. Si esa situación se prolonga, la empresa posterga inversiones y revisa su dotación. En la construcción, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre sobre los costos futuros pueden demorar el inicio de obras aun cuando exista demanda habitacional.

La utilización de la capacidad instalada también ofrece una pista: cuando una porción elevada de las máquinas permanece inactiva, las compañías tienen menos incentivos para comprar equipamiento o ampliar plantas. Esa menor inversión repercute después sobre proveedores, logística y empleo.

Cómo puede sentirse en el bolsillo y el trabajo

Para los hogares, el impacto no suele aparecer de un día para otro. Puede verse de manera gradual en menos búsquedas laborales, mayor informalidad, caída de horas trabajadas o demoras en proyectos de vivienda y refacción. También afecta la recaudación vinculada con la actividad y reduce el movimiento comercial en las ciudades donde funcionan plantas o grandes obras.

Industria y construcción explican, en conjunto, cerca de una cuarta parte del empleo asalariado privado registrado. Por eso, su evolución será clave para saber si el enfriamiento de julio fue un episodio puntual o el comienzo de una etapa más persistente.

Qué datos habrá que mirar en los próximos meses

La próxima medición permitirá comprobar si hubo un rebote en agosto. Además del nivel de producción, convendrá observar el uso de la capacidad instalada, los despachos de cemento, los permisos de construcción, el empleo registrado y las ventas minoristas.

Una recuperación sostenida necesitaría que mejoren varios indicadores al mismo tiempo. Si la producción rebota pero el empleo continúa cayendo, la mejora será limitada para los hogares. Si, en cambio, se reactivan los pedidos, las obras y la demanda de trabajadores, el escenario empezará a mostrar una base más firme.

Por ahora, las cifras de julio dejan una conclusión clara: la recuperación productiva perdió fuerza y los próximos datos serán decisivos para determinar la profundidad del retroceso.