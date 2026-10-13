¿quién es el cardenal elegido para reemplazar al papa león xiv durante su recuperación?

Tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes 13 de octubre, el papa León XIV deberá permanecer bajo observación médica y reducir sus actividades públicas. Ante esta situación, el Vaticano dispuso una reorganización de su agenda y designó al cardenal Luis Antonio Tagle para presidir una de las celebraciones religiosas previstas para los próximos días.

La decisión se conoció luego de que el Pontífice fuera intervenido en el Hospital Gemelli de Roma, en el marco del tratamiento de una afección pulmonar que generó preocupación entre los fieles de todo el mundo.

La operación concluyó satisfactoriamente, según la información difundida sobre su estado de salud, y comenzó una etapa de recuperación durante la cual deberá cumplir con las indicaciones médicas y permanecer alejado temporalmente de algunas de sus obligaciones habituales.

¿Quién reemplazará al papa León XIV?

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle será el encargado de presidir la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, una de las actividades que integraban la agenda del Santo Padre.

Tagle es una de las figuras más reconocidas de la Iglesia católica y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la estructura del Vaticano. Su participación permitirá garantizar la continuidad de las celebraciones religiosas mientras el Pontífice atraviesa su recuperación.

La designación no implica un reemplazo en la conducción de la Iglesia católica, ya que León XIV continuará ejerciendo su autoridad como Sumo Pontífice. Se trata de una delegación temporal de determinadas actividades públicas y litúrgicas.

Cómo continuará el funcionamiento del Vaticano

Durante este período, la Secretaría de Estado, encabezada por el cardenal Pietro Parolin, continuará coordinando los asuntos institucionales, administrativos y diplomáticos de la Santa Sede.

El funcionamiento cotidiano del Vaticano se mantendrá mediante sus organismos habituales, mientras que las audiencias, celebraciones y compromisos que requieren la presencia del Papa podrán ser reprogramados o delegados, de acuerdo con su evolución médica.

Expectativa por la recuperación del Pontífice

La salud de León XIV concentra la atención de la comunidad católica internacional, especialmente después de conocerse la necesidad de una intervención quirúrgica pulmonar.

Los próximos días serán importantes para evaluar su evolución y determinar cuándo podrá retomar progresivamente sus actividades públicas. Mientras tanto, se espera que el Vaticano continúe brindando información sobre su estado de salud y las modificaciones que puedan producirse en su agenda.

La prioridad será garantizar una recuperación adecuada, sin alterar el funcionamiento institucional de la Iglesia ni la continuidad de las principales celebraciones religiosas.